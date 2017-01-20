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На Сахалине на 21-летнего уголовника возбудили новое дело – за угрозу убийством судье

На Сахалине на 21-летнего уголовника возбудили новое дело – за угрозу убийством судье

Дважды судимый холмчанин из тюрьмы отправил судьбе сообщение с признаками преступления

Следственным отделом по городу Холмск СУ СКР по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя. Он подозревается в том, что угрожал убийством судье, который вынес ему обвинительные приговоры за совершенные преступления.

Расследование дела проходит в рамках ч.2 ст. 296 УК РФ – угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.

По версии следствия, подозреваемый был осужден судьей Холмского городского суда в марте 2016 года по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. И далее - апреле 2016 года по ч. 2 ст. 228 УК РФ - к 3 годам 4 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«В декабре 2016 года подозреваемый, находясь в местах лишения свободы, а именно в ФКУ ИК № 27 ГУФСИН России по Красноярскому краю, написал судье заявление, содержащее угрозу убийством», - сообщает областной Следком.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:04 +1
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Комментарии
Белый Мишка
Написано сегодня, в 17:11
Ума нет, считай уже ничего не поможет.
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+8
Paiste
Написано сегодня, в 17:14
Идиотина!!!
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+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 17:17
"отправил судьбе сообщение с признаками преступления" это как?
Писать научитесь автыри.
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+5
samaya_555
Написано сегодня, в 18:24
Balbes, что непонятного? Отправил сообщение судьбе судьи:)
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:23
да просто показуху устраивают,чтобы неповадно было...
элементарно можно в разговоре в камере в порыве ляпнуть,что мол убил бы судью,а в глазок цырик взял и записал..
вот тебе и новый срок.
в целом всё законно,но пока он там,чего его бояться то?...или бабла много их содержать?
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+1
Jasper
Написано сегодня, в 17:57
написал судье ЗАЯВЛЕНИЕ, содержащее угрозу убийством»
Эт как?
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+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 18:41
Да его надо психушку
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+1
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 18:59
Чот не понял отправил сообщение с "левой"симкарты,а потом сознался в содеянном?Бред какой то!
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+3
Online
Н_а_т_к_а. Online
Написано сегодня, в 19:27
Н-да...печально когда мозгов нет...
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:20
Написано: "Дважды судимый холмчанин из тюрьмы отправил судьбе сообщение с признаками преступления"

Разве можно писать такое СУДЬБЕ? Дописался....
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0
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