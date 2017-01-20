На Сахалине на 21-летнего уголовника возбудили новое дело – за угрозу убийством судье

Следственным отделом по городу Холмск СУ СКР по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя. Он подозревается в том, что угрожал убийством судье, который вынес ему обвинительные приговоры за совершенные преступления.

Расследование дела проходит в рамках ч.2 ст. 296 УК РФ – угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.

По версии следствия, подозреваемый был осужден судьей Холмского городского суда в марте 2016 года по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. И далее - апреле 2016 года по ч. 2 ст. 228 УК РФ - к 3 годам 4 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«В декабре 2016 года подозреваемый, находясь в местах лишения свободы, а именно в ФКУ ИК № 27 ГУФСИН России по Красноярскому краю, написал судье заявление, содержащее угрозу убийством», - сообщает областной Следком.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.