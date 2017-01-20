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Больше 100 кубометров снега сошли на дорогу Холмск-Невельск
Люди при сходе лавины не пострадали
В 11.20 Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области, поступила информация о том, что на 26 км автодороги Холмск-Невельск сошла лавина общим объемом 150 м3.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, расчистка завершена в 12.30. Погибших и пострадавших нет. Проезд осуществляется без ограничений.
На расчистку автодороги привлекалось 5 человек и 2 единицы техники отдела дорожного хозяйства г. Холмск.
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Комментарии
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Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 14:08
Хорошо, что никого не завалило снегом!
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+2
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:22
жесть....повезло,что никого небыло
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+1
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vladsakh Online
Написано сегодня, в 14:37
Вот это нифигасебе.
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0
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BENIS Online
Написано сегодня, в 15:18
Нормальный ход. А Лавиноулавители как же.
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