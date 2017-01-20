Больше 100 кубометров снега сошли на дорогу Холмск-Невельск

65.mchs.gov.ru

Люди при сходе лавины не пострадали

В 11.20 Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области, поступила информация о том, что на 26 км автодороги Холмск-Невельск сошла лавина общим объемом 150 м3.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, расчистка завершена в 12.30. Погибших и пострадавших нет. Проезд осуществляется без ограничений.

На расчистку автодороги привлекалось 5 человек и 2 единицы техники отдела дорожного хозяйства г. Холмск.