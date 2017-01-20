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Сборная Сахалинской области успешно выступает на первенстве ДФО по биатлону

Сборная Сахалинской области успешно выступает на первенстве ДФО по биатлону

Соревнования проходят в Новосибирске

Сборная Сахалинской области принимает участие в первенстве Дальневосточного федерального округа по биатлону, которое проходит в Новосибирске. Данные старты являются отборочными соревнованиями на Всероссийскую Спартакиаду учащихся 2017 года.

В минувшую среду (25 января) состоялись индивидуальные гонки среди спортсменов  18-19 лет. Отличную подготовку показала спортсменка из Томари кандидат в мастера спорта Дарья Капранова (тренер Александр Ливанский). Дистанцию 10 км с 4 огневыми рубежами она преодолела за 44.44,4сек. Ближайшая преследовательница Полина Бахур из Камчатского края отстала от Дарьи более чем на 7,5 минуты. С третьим результатом финишировала хабаровчанка Мария Чижик (52.29,7сек).

26 января спортсмены вышли на старт спринтерской гонки. На дистанции 6 км с двумя огневыми рубежами вновь первенствовала сахалинка Дарья Капранова. Чтобы одержать победу ей понадобилось 24.36,7сек. Второе и третье места заняли Полина Бахур и Мария Чижик. В возрастной группе юношей 16-17 лет весь пьедестал почета заняли воспитанники ДЮСШ Томари Сахалинской области. Дистанцию 6 км с двумя стрельбами первым преодолел Илья Жуков (22.14,9сек). 1мин.28 секунд победителю уступил Егор Питенин. Призовую тройку замкнул Валерий Кокарев. Тренером ребят является Александр Ливанский.

Сегодня состоится гонка преследования.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:05 0
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 14:27
Молодцы!
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