На загородных дорогах юга Сахалина появятся дополнительные камеры фотовидеофиксации

Daily NN

Определены 13 мест, где в 2015-2016 годах зарегистрированы 74 ДТП, в которых погибли 33 человека и 80 человек получили ранения

На 2017 год управлением Госавтоинспекции Сахалинской области правительству региона предложено оснастить 13 мест на загородных автодорогах юга Сахалинской области, в местах, где в 2015-2016 годах зарегистрированы 74 ДТП, в которых погибли 33 человека и 80 человек получили ранения.

Как сообщают в областном УГИБДД, с 2013 года на территории областного центра установили 30 стационарных комплексов фотовидеофиксации, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД, такие как:

- превышение скорости;

- проезд на запрещающий сигнал светофора;

- невыполнение требований об остановке перед СТОП-линией;

- выезд на встречную полосу движения;

- непредоставление преимущества пешеходам;

Всего за прошедший год вынесено 113883 постановлений.

После внедрения системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, в Сахалинской области стала снижаться аварийность в местах их установки. Так, в 2013-2014 годах в местах установки стационарных комплексов зарегистрированы 275 ДТП, в которых 4 человека погибли, 145 человек получили телесные повреждения. В 2015 году этот показатель составил 15 ДТП, 1 погиб, 17 ранены. В 2016 году зарегистрированы 9 ДТП, 1 человек погиб, 10 получили телесные повреждения.

Кроме того, отмечаются участки улиц, где после установки стационарных комплексов не зарегистрировано ни одного ДТП. Из общего количества, не зафиксировано, а следовательно, локализовано 12 мест концентрации ДТП из 30, или 40%.

Самый показательный пример положительного эффекта от работы комплексов ФВФ - статистика по улице Железнодорожной в областном центре, где с сентября 2014 года установлены 8 стационарных комплексов ФВФ. В 2013 году, до установки комплексов, в местах их расположения зарегистрированы 8 ДТП, в которых погибли 2 человека, 11 получили ранения. В 2016 году на этих же местах зарегистрированы 2 ДТП, в которых два человека получили телесные повреждения, погибших не зарегистрировано.

Сейчас по сравнению с 2015 годом снизились показатели аварийности по количеству ДТП на 13,2%, по погибшим на 4,2%, по пострадавшим на 12,8%.

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