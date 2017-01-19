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Шесть человек получили условные сроки за организацию игорного бизнеса в Южно-Сахалинске

Шесть человек получили условные сроки за организацию игорного бизнеса в Южно-Сахалинске

Их оштрафовали на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей

Собранные следственным отделом по Южно-Сахалинскe CУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 6 жителям областного центра от 26 до 40 лет. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой).

Как сообщают в областном следкоме, следствием и судом установлено, что один из подсудимых, зная, что Южно-Сахалинск не относится к игорным зонам, созданным на территории России, для извлечения прибыли организовал в областном центре незаконный игорный бизнес и привлек знакомых.

Для создания видимости легального бизнеса участники организованной группы арендовали 2 помещения на территории областного центра. Подсудимые, предприняв меры конспирации, установили в помещениях игровое оборудование - персональные компьютеры со специальным программным обеспечением, интернетом. Они организовали и проводили с июня 2014 года по сентябрь 2015 года азартные игры.

Вследствие совместных действий сотрудников следственного управления и регионального управления МВД России их деятельность была пресечена.

Согласно приговору виновные осуждены к различным срокам наказания от 4 до 2 лет лишения свободы условно со штрафами от 200 до 500 тысяч рублей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:13 0
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Комментарии
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 16:32
Выгодная тема. Максимум - штраф, не привышающий недельной прибыли.
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+1
lakostochka
Написано сегодня, в 17:22
Clint_EASTwood, тоже так подумала! Несколько млн.подняли, а заплатили 200 тыс. Моржа хорошая....
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:33
правильно,зачем сажать....такие выгодны:Поймали,штрафанули и отпустили..поймали,штрафанули и отпустили....никто не хочет резать курицу,несущую золотые яйца...
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+3
Triton
Написано сегодня, в 18:16
Добрый человек, дык даже бывший генпрокурор лелеял и пестовал сей бизнес - а это даже не курица с золотыми яйцами а платиновая корова, дающая золотое молоко и серебрянный навоз
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+1
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