В сахалинском Чехов-центре поставят новый спектакль

В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность, все события происходят в пределах одной комнаты, постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью .

Режиссер спектакля Марина Семенова призналась, что у нее давно было желание поставить хороший детектив: «Именно этой целью я задалась, когда подбирала материал. «Опасный поворот» захватил меня полностью. Лихой сюжет с неожиданным финалом».

Зрителей ждет погружение в стилистику Англии 1930-х годов. В качестве художника-постан овщика в театр приедет Татьяна Глущенко, известная сахалинскому зрителю по постановке «День рождения Смирновой».

Премьера спектакля состоится 7,8 и 9 апреля в черном зале Чехов-центра, сообщает пресс-служба ГАУК «Чехов-центр».