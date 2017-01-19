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В сахалинском Чехов-центре поставят новый спектакль

В сахалинском Чехов-центре поставят новый спектакль

«Опасный поворот» Джона Пристли - детектив с неожиданным финалом

В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность, все события происходят в пределах одной комнаты, постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью.

Режиссер спектакля Марина Семенова призналась, что у нее давно было желание поставить хороший детектив: «Именно этой целью я задалась, когда подбирала материал. «Опасный поворот» захватил меня полностью. Лихой сюжет с неожиданным финалом».

Зрителей ждет погружение в стилистику Англии 1930-х годов. В качестве художника-постановщика в театр приедет Татьяна Глущенко, известная сахалинскому зрителю по постановке «День рождения Смирновой».

Премьера спектакля состоится 7,8 и 9 апреля в черном зале Чехов-центра, сообщает пресс-служба ГАУК «Чехов-центр».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:19 +2
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Сахалинская областьЮжно-СахалинскЧехов-центр
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спектакльпостановка"Опасный поворот"
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Написано сегодня, в 19:06
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