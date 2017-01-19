Продолжается прием заявлений от сахалинцев, желающих получить жилищный сертификат

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В управлении жилищной политики администрации Южно-Сахалинска идет прием заявлений граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, желающих получить государственный жилищный сертификат в 2018 году.