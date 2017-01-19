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Продолжается прием заявлений от сахалинцев, желающих получить жилищный сертификат
o-nedvizhke.ru

Продолжается прием заявлений от сахалинцев, желающих получить жилищный сертификат

Улучшить свои условия участники программы смогут в 2018 году

В управлении жилищной политики администрации Южно-Сахалинска идет прием заявлений граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, желающих получить государственный жилищный сертификат в 2018 году.

Заявления принимаются до 1 июля 2017 года в управлении жилищной политики (Коммунистический пр., 49, каб. 103) во вторник с 10:00 до 13:00 и в среду с 14:00 до 17:00. Телефон для справок 300-747 (доб. 6).

Участникам подпрограммы необходимо представить следующие документы:

  • выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
  • документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности до 1 января 1992 года;
  • копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исключением пенсионеров);
  • копию пенсионного удостоверения и справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (для пенсионеров);
  • справку учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности (для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства);
  • копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации).

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:10 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 17:35
Кто скажет про Южно-Сахалинск... "Южный" относиться ли к "Местности, приравненной к районам Крайнего Севера"??? ПрОсТо МозК свой на Постановлений Правительства РФ от 18.07.1994 N 856, от 24.04.2007 N 245, от 03.03.2012 N 170
СлОмАл ПоЛнОсТьюююю
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татьяна.У
Написано сегодня, в 18:42
А если яс 1990 года живу с семьей в общежитии на 30кв м и не инвалид, и не стояла никогда в очереди на улучшение жилищных условий, я простой ...пенсионер ,, мне не дадут такой сертификат.... так хочется уже свалить с этого острова, но увы нет средств....
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