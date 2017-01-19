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Продолжается прием заявлений от сахалинцев, желающих получить жилищный сертификат
Улучшить свои условия участники программы смогут в 2018 году
В управлении жилищной политики администрации Южно-Сахалинска идет прием заявлений граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, желающих получить государственный жилищный сертификат в 2018 году.
Заявления принимаются до 1 июля 2017 года в управлении жилищной политики (Коммунистический пр., 49, каб. 103) во вторник с 10:00 до 13:00 и в среду с 14:00 до 17:00. Телефон для справок 300-747 (доб. 6).
Участникам подпрограммы необходимо представить следующие документы:
- выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
- документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности до 1 января 1992 года;
- копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исключением пенсионеров);
- копию пенсионного удостоверения и справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (для пенсионеров);
- справку учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности (для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства);
- копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации).
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