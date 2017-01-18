новости
новости
Регистрация
Житель Охи лишился автомобиля, оставив его на несколько минут незапертым
Myslo.Ru

Житель Охи лишился автомобиля, оставив его на несколько минут незапертым

Подозреваемые задержаны

Вчера, 24 января, 68-летний житель Охи подъехал на автомобиле к дому. Покинув иномарку на несколько минут пенсионер оставил ее незапертой. Но когда он вернулся, то не обнаружил «железного коня» на улице. Мужчина тут же сообщил об угоне в отдел МВД России в Охе.

Оперативный дежурный охинской полиции незамедлительно объявил в районе план «Перехват». Наружные службы были ориентированы на розыск угнанного автомобиля. Вскоре один из экипажей ДПС заметил на выезде из райцентра иномарку, проходившую по ориентировке.

В результате автомобиль был остановлен, а злоумышленники задержаны. В салоне, как выяснилось, находились ранее судимые 38-летний и 45-летний местные жители, ранее имевшие судимость. На момент задержания оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лица, причастные к неправомерному завладению транспортным средством, были административно задержаны, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:25 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьОха
Прочее
автомобильугон
Популярное на ASTV
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:29 Отредактированно сегодня, в 16:31
Зона не исправляет,а лишь тратит деньги государства.
"Расстрэлять."
Ответить
+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:37
Добрый человек, о, как приятно, что Лига "Расстрэлять" на АСТВ продолжает здравствовать и процветать))
Ответить
0
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 16:30
Покатались на лет так 5
Ответить
+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:42
да уж
Ответить
+1
Online
Vladis Online
Написано сегодня, в 17:11
Да это идиоты конченые !
Ответить
+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 17:15
Украл, выпил, в тюрьму. Шикарная житуха.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Дикие курильские попрошайки пристают к рыбакам на Парамушире
Дикие курильские попрошайки пристают к рыбакам на Парамушире
Сахалин готовится принять международные соревнования «Дети Азии»
Сахалин готовится принять международные соревнования «Дети Азии»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru