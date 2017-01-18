Житель Охи лишился автомобиля, оставив его на несколько минут незапертым

Вчера, 24 января, 68-летний житель Охи подъехал на автомобиле к дому. Покинув иномарку на несколько минут пенсионер оставил ее незапертой. Но когда он вернулся, то не обнаружил «железного коня» на улице. Мужчина тут же сообщил об угоне в отдел МВД России в Охе.

Оперативный дежурный охинской полиции незамедлительно объявил в районе план «Перехват». Наружные службы были ориентированы на розыск угнанного автомобиля. Вскоре один из экипажей ДПС заметил на выезде из райцентра иномарку, проходившую по ориентировке.

В результате автомобиль был остановлен, а злоумышленники задержаны. В салоне, как выяснилось, находились ранее судимые 38-летний и 45-летний местные жители, ранее имевшие судимость. На момент задержания оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лица, причастные к неправомерному завладению транспортным средством, были административно задержаны, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.