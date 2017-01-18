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Дикие курильские попрошайки пристают к рыбакам на Парамушире

Дикие курильские попрошайки пристают к рыбакам на Парамушире

В порт приплывают сивучи и каланы

Сивучи и каланы требуют рыбу у рыбаков в Северо-Курильске. По вечерам ковш порта превращается в океанариум.

"Каланы и сивучи очень часто крутятся у наших заводов, подплывают очень близко к возвращающимся с промысла судам. Сивучи - вообще постоянные гости, выпрашивают рыбу, прячутся в ковше от косаток, каланы любят и рыбу, и ракушки", - рассказал astv.ru житель Северо-Курильска Иван.

Нередко сивучи выходят на берег и пристают к рыбакам.

"Один сивуч постоянно появляется с самкой. Она не приближается к людям, а он подходит к местным очень близко, требует мелкую треску, бычков, палтуса. Иногда привередничает - перебирает рыбу - одна ему нравится, другая - нет. Может погоняться за рыбаками, если ему ничего не перепадает. Именно этот сивуч позволяет даже фотографироваться с собой, но мы всегда осторожны, ведь легко спутать его с сородичами", - говорит Иван. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:46 +3
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Северо-КурильскПарамушир
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 16:51
Вчера смотрела видео
Прикольные такие
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+4
Online
Оля Нагаева Online
Написано сегодня, в 16:55
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+3
Online
Naira Online
Написано сегодня, в 17:01
умный толстяк =)
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+1
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 17:01
"Один сивуч постоянно появляется с самкой. Она не приближается к людям, а он подходит к местным очень близко, требует мелкую треску, бычков, палтуса. Иногда привередничает - перебирает рыбу - одна ему нравится, другая - нет!" Он не привередничает, прост самка сказала на ужин будет треска, значит нужна треска, иначе скандал
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+5
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 17:03
Игорь Иванов,
ты знаток семейных ценностей
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+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 17:04
lvista,
знаем, проходили
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0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:15
Игорь Иванов, на ужин будет треска - значит будет скандал!
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0
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