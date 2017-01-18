Дикие курильские попрошайки пристают к рыбакам на Парамушире

Сивучи и каланы требуют рыбу у рыбаков в Северо-Курильске. По вечерам ковш порта превращается в океанариум.

"Каланы и сивучи очень часто крутятся у наших заводов, подплывают очень близко к возвращающимся с промысла судам. Сивучи - вообще постоянные гости, выпрашивают рыбу, прячутся в ковше от косаток, каланы любят и рыбу, и ракушки", - рассказал astv.ru житель Северо-Курильска Иван.

Нередко сивучи выходят на берег и пристают к рыбакам.

"Один сивуч постоянно появляется с самкой. Она не приближается к людям, а он подходит к местным очень близко, требует мелкую треску, бычков, палтуса. Иногда привередничает - перебирает рыбу - одна ему нравится, другая - нет. Может погоняться за рыбаками, если ему ничего не перепадает. Именно этот сивуч позволяет даже фотографироваться с собой, но мы всегда осторожны, ведь легко спутать его с сородичами", - говорит Иван.