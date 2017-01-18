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Сахалин готовится принять международные соревнования «Дети Азии»

Сахалин готовится принять международные соревнования «Дети Азии»

Строительство новых спортивных объектов начнется уже этой зимой

Сахалин готовится принять национальную олимпийскую сборную страны и первые в истории зимние международные соревнования «Дети Азии». В преддверии этих событий, на острове дополнительно к уже имеющимся сооружениям спортивной инфраструктуры построят 20 километров горнолыжных трасс, 2 канатные дороги, биатлонный комплекс и горные деревни, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

Помимо спортсменов-профессионалов пользоваться ими смогут все желающие. Губернатор Олег Кожемяко потребовал ввести объекты в работу уже в текущем году. Накануне он провел выездное совещание с руководителями органов исполнительной власти региона, посетив с ними как уже действующие, так и перспективные строительные площадки под размещение объектов.

Напомним, этой и следующей зимой российские спортсмены-олимпийцы проведут на острове итоговые сборы к Играм 2018 года в Республике Корея. После чего регион рассчитывает принять детскую Олимпиаду, как еще называют международные спортивные соревнования «Дети Азии» - заявку Сахалинской области лично поддержал заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Подготовка к предстоящим событиям вступила в области в финальную фазу. Поставлена задача увеличить общую протяженность трасс с 30 до 50 километров на главном объекте зимних видов спорта юга Сахалина – СТК «Горный воздух». В этом году новые зоны катания здесь появятся на горе Красной, имеющей высоту около 800 метров и находящейся по соседству с уже обустроенной горой Большевик. Сейчас завершается их проектирование.

Красная получит 2 канатные дороги протяженностью 2200 метров («Север») и 1900 метров («Юг») – они уже на стадии заключения контракта, а также систему оснежения склонов (на горе Большевик также увеличат количество снежных ружей и снегогенераторов). У подножия построят горную деревню – комплекс из 20 домиков-шале, каждый площадью от 130 до 200 квадратных метров. Одновременно с комфортом разместиться здесь смогут до 170 человек.

Еще одна подобная деревня расположится в районе базы «Динамо». Ее первая очередь будет включать 22 жилых здания быстровозводимой конструкции - из клееного бруса на бетонном фундаменте.

- После передачи земельного участка в областную собственность и подготовки проектно-сметной документации, ориентировочно с 1 июня планируем развернуть строительные работы, - прозвучало в докладе губернатору министра спорта и молодежной политики региона Антона Зайцева.

Он сообщил и о планах по возведению на средней площадке «Горного воздуха» современной входной группы, организации нового пункта проката горнолыжного инвентаря. В течение предстоящих лет здесь построят и вместительную 6-этажную гостиницу.

К 2018 году в областном центре и его окрестностях также появятся 2 новые ледовые арены и спортивный центр для летающих лыжников, более чем на 7 километров увеличится общая протяженность трасс на лыжном комплексе. На горе Парковой модернизируют канатный подъемник и усовершенствуют трассу для слоуп-стайла.

Этой осенью должны быть введены объекты первой очереди сахалинского биатлонного комплекса: освещаемые лыжные и лыжебиатлонные трассы, стадион и стрельбище на 30 установок с мишенями. Стройка развернулась неподалеку от дворца спорта «Кристалл». Несмотря на оживленную деятельность на площадке компания-подрядчик допустила отставание от первоначального графика. По итогам прошлого года работы, начавшиеся в июне, выполнены всего на треть. Сейчас на площадку завозится недостающий скальник, залиты фундаменты под будущее стрельбище, подготовлены основания для установки опор искусственного освещения лыжных и биатлонных трасс.

- Темпы работ недостаточные, - констатировал Олег Кожемяко. – За февраль наращивайте на площадке количество людей и техники. Если работы не будут организованы должным образом, поставим вопрос о замене подрядчика.

- В конце января начинаем монтировать опоры под освещение, постепенно график будем наверстывать, задачу выполним, - в свою очередь пообещал представитель компании-подрядчика.

По итогам поездки губернатор поручил руководителям профильных министерств и ведомств области подготовить планы конкретных действий, которые позволят в назначенные сроки ввести в работу все спортивные сооружения.

- Эти вопросы комплексные и достаточно сложные, потребуется применение новых инженерных решений, скажем, для того, чтобы переместить в землю небезопасные воздушные линии электропередачи вблизи горнолыжных трасс, найти источники воды для системы оснежения склонов, обеспечить площадки необходимой инженерной инфраструктурой: системами водоснабжения и водоотведения, электричеством. При этом обязательное условие – должны соблюдаться все экологические требования. Браться за эту работу необходимо уже зимой: определяться в объемах строительства, формировать графики, готовить проектно-сметную документацию. Регулярно будем проводить организационные совещания, чтобы гарантированно ввести объекты в работу к декабрю этого года, - резюмировал глава области.

Новая спортивная инфраструктура должна в равной степени использоваться как спортсменами-профессионалами, так и любителями – местными жителями и туристами, подчеркнул он.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:05 0
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Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
"Горный воздух""Дети Азии"спорттуризмстроительство
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Комментарии
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Написано сегодня, в 17:00
Сделайте эти игры на Севере острова. Пусть чуть хуже инфраструктура, но там тоже живут люди и всем будет только хорошо. Вы все равно типа с НУЛЯ строите, вам-то какая разница где это все будет. А после зато будет вам и туризм и инфраструктуру просто так не придется строить. А то все в ЮС....не задохнетесь ли вы!?
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