Большой снежный фестиваль пройдет в Корсакове

sunhome.ru

Горожан ждут в парке культуры и отдыха

Жителей и гостей города Корсакова приглашают на большой снежный фестиваль. Весёлый праздник выходного дня пройдет 28 января в парке культуры и отдыха. Регистрация участников начнется в 12 часов, а сам праздник - в 12:30.

С 12:50-13:45 пройдет лыжный квест (состав команды 8 человек, учащиеся 7-8 классов), в это же время горожан ждет семейная полоса препятствий (состав команды 3 человека: мама, папа, ребенок до 8 лет);

Победителей и призеров наградят в 14.00.

Поддержать участников фестиваля и воспользоваться прокатом коньков приглашаются все желающие. Гостей праздника ждет горячий чай и выпечка.