новости
новости
Регистрация
Большой снежный фестиваль пройдет в Корсакове
sunhome.ru

Большой снежный фестиваль пройдет в Корсакове

Горожан ждут в парке культуры и отдыха

Жителей и гостей города Корсакова приглашают на большой снежный фестиваль. Весёлый праздник выходного дня пройдет 28 января в парке культуры и отдыха. Регистрация участников начнется в 12 часов, а сам праздник - в 12:30.  

С 12:50-13:45 пройдет лыжный квест (состав команды 8 человек, учащиеся 7-8 классов), в это же время горожан ждет семейная полоса препятствий (состав команды 3 человека: мама, папа, ребенок до 8 лет);

Победителей и призеров наградят в 14.00.

Поддержать участников фестиваля и воспользоваться прокатом коньков приглашаются все желающие. Гостей праздника ждет горячий чай и выпечка. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:19 0
Другие статьи по темам
Место
Корсаков
Популярное на ASTV
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
Автомобиль отбросило на ребенка в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Автомобиль отбросило на ребенка в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru