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Взять лыжи напрокат бесплатно могут сахалинцы каждую субботу

Взять лыжи напрокат бесплатно могут сахалинцы каждую субботу

Зимние «Дни здоровья» стартуют на лыжных базах по всему островному региону

Проект «Доступные лыжи», который начал свою работу в прошлом году будет продолжен в 2017, сообщает министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области.

С 28 января в островном регионе стартуют зимние «Дни здоровья». Это значит, что каждую субботу во всех муниципалитетах, где имеются лыжные базы, сахалинцы смогут взять лыжи на прокат бесплатно.

«Прошлый зимний период в островном регионе уже проходили подобные «Дни здоровья», в этом году мы возвращаемся к этой традиции. В прошлом году только в школе зимних видов спорта такой возможностью воспользовались более двух тысяч человек. Надеемся, что в этом году количество желающих научиться кататься на лыжах или просто покататься станет больше», - отмечают в региональном министерстве спорта.

Напомним, в прошлом году в островном регионе был закуплен лыжный инвентарь. Практически каждый район получил лыжи бесплатно по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Главной задачей проекта «Доступные лыжи» - вовлечь как можно большее число сахалинцев к занятиям физической культурой и спортом.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:46 0
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