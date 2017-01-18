Взять лыжи напрокат бесплатно могут сахалинцы каждую субботу

Проект «Доступные лыжи», который начал свою работу в прошлом году будет продолжен в 2017, сообщает министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области.

С 28 января в островном регионе стартуют зимние «Дни здоровья». Это значит, что каждую субботу во всех муниципалитетах, где имеются лыжные базы, сахалинцы смогут взять лыжи на прокат бесплатно.

«Прошлый зимний период в островном регионе уже проходили подобные «Дни здоровья», в этом году мы возвращаемся к этой традиции. В прошлом году только в школе зимних видов спорта такой возможностью воспользовались более двух тысяч человек. Надеемся, что в этом году количество желающих научиться кататься на лыжах или просто покататься станет больше», - отмечают в региональном министерстве спорта.

Напомним, в прошлом году в островном регионе был закуплен лыжный инвентарь. Практически каждый район получил лыжи бесплатно по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Главной задачей проекта «Доступные лыжи» - вовлечь как можно большее число сахалинцев к занятиям физической культурой и спортом.