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Автомобиль отбросило на ребенка в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Фото предоставлено пабликом ЧП Сахалин - Русские СМИ

Автомобиль отбросило на ребенка в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Один из водителей скрылся с места происшествия

24 января, примерно в 17:05 автомобиль «NISSАN САRАVАN ЕLGRАND», двигался в северном направлении по улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. В районе дома №37, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль «LЕХUS».

В результате автомобиль «LЕХUS RХ350 АWD» отбросило на 12-летнюю девочку переходившую проезжую часть по указанному пешеходному переходу. Ребенок получил телесные повреждения.

В нарушение Правил дорожного движения, водитель автомобиля «NISSАN САRАVАN ЕLGRАND» скрылся с места происшествия, но в течение дежурных суток был задержан сотрудниками ГИБДД.

По данному факту проводится проверка, сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:31 +1
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Комментарии
Paiste
Написано сегодня, в 12:34
Выпивший что ли был водятел.
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:45 Отредактированно сегодня, в 12:46
Paiste, тоже так кажется... Иначе зачем убегать? Вспомнила аналогичный случай на Невельской, только там женщина сбила человека и смылась, нашли во дворах машину, она пьяная ииутверждает, что выпила от страха и в расстройстве. Но, насколько я знаю, сейчас это приравнивается к отказу от медосвидетельствования (употребление ПОСЛЕ), поэтому не проканает
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+6
Masenkaya
Написано сегодня, в 12:35
да что же такое! куда же вы торопитесь!?!!
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+2
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:18
Masenkaya, Видимо по делам)
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+2
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 12:46
Ч.о последнее! Откуда берутся такие. По полной нахлобучте и пусть платит за lexus, за лечение и за моральный вред, что-бы другим неповадно было.
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+1
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 13:15
nikolayppu, ...с тех же ворот,от куда весь народ!
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+2
Online
Андрей Юрьевич Online
Написано сегодня, в 13:35
Вот ОЛЕНЬ тупой.
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