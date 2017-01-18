Автомобиль отбросило на ребенка в результате ДТП в Южно-Сахалинске

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Один из водителей скрылся с места происшествия

24 января, примерно в 17:05 автомобиль «NISSАN САRАVАN ЕLGRАND», двигался в северном направлении по улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. В районе дома №37, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль «LЕХUS».

В результате автомобиль «LЕХUS RХ350 АWD» отбросило на 12-летнюю девочку переходившую проезжую часть по указанному пешеходному переходу. Ребенок получил телесные повреждения.

В нарушение Правил дорожного движения, водитель автомобиля «NISSАN САRАVАN ЕLGRАND» скрылся с места происшествия, но в течение дежурных суток был задержан сотрудниками ГИБДД.

По данному факту проводится проверка, сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.