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Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске получила новые тренажеры

Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске получила новые тренажеры

Покупка обошлась министерству спорта в 4 миллиона рублей

Школа зимних видов спорта обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 в Южно-Сахалинске комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

«Можно сказать, что сегодня мы первый раз открыли тренажерный зал для наших ребят. Спортсмены довольны, тренеры разработали новую систему тренировок. Пока морозы, они смогут время проводить в зале, укреплять общую физическую форму», - рассказывает директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

Спортивные тренажеры последнего поколения автоматизированы, легки в использовании и сделаны из высокопрочного материала. Коврики, гантели, гири, шведские стенки, велотренажеры, беговые дорожки, скамейки, многофункциональная силовая рамка, эллиптический тренажер, канаты, грифы – это неполный перечень того, что теперь есть в школе зимних видов спорта.

Анастасия Бондарь только привыкает к оборудованию. Сегодня тренер впервые показала спортсменам как правильно использовать некоторый инвентарь.

«Нас сейчас разделили. Тренер каждому определила тренажер и дала задание, мы его выполняем на время. Мне очень нравится. Все такое новые, красивое», - поделилась лыжница.

Деньги на покупку оборудования получили благодаря соглашению, подписанному между министреством спорта России и региональным минспорта о выделении субсидии на 2016 год. Из федерального бюджета на софинансирование государственной программы региона «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики Сахалинской области на 2014-2020 годы» выделено более 10 миллионов рублей.

Новое оборудование получит не только школа зимних видов спорта, но и школа горнолыжного спорта и сноуборда.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:11 +2
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:37
А где тренажёры? Вижу 2. Но явно не на 4 млн рублей
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