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Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Фото очевидцев и группы ВКонтакте "ЧП Сахалин Русские СМИ"

Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске

По словам очевидцев, автомобилистка перепутала педали газа и тормоза

ДТП произошло сегодня, 23 января в девятом часу вечера на улице Пограничной в Южно-Сахалинске.

По словам очевидцев, девушка, управляя автомобилем Toyota Rush, перепутала педали, автомобиль поехал вперед и врезался в стену рыбного павильона. Автомобилистка была нетрезва.

По предварительной информации, сахалинка травм не получила, повреждены автомобиль и стена торговой точки. 

Галерея
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 22:27 +5
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 22:33
Ну, вот и приехали
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+6
Добрый человек
Написано вчера, в 22:37
VULKAN,
скорее вьехали.)))
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+4
VULKAN
Написано вчера, в 23:44
Добрый человек, Почему Вы так считаете?
А я представляю, что выезжают из гаража, а она врезалась, значить - приехала
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0
Добрый человек
Написано вчера, в 22:37
и хто её за руль посадил....
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+3
Hana
Написано вчера, в 22:41
Ну хотя бы люди не пострадали.
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+4
Добрый человек
Написано вчера, в 22:44
Hana,
зато рыбу всю перепугала))))утром придёт продавец,а там рыбка от испуга навоняла
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+4
Veronika1211
Написано вчера, в 23:51 Отредактированно вчера, в 23:53
Добрый человек, хорошо, если так... а то ведь от такого шока и почить в бозе недолго
...
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+1
НКолчина
Написано вчера, в 22:46
Напостроили ларьков, хрен проедешь!
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+4
Игорь Иванов
Написано вчера, в 22:46
- Алло, это женская консультация?
- Да.
- А педаль тормоза справа или слева?
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+5
Забанен администрацией
Написано вчера, в 22:46
перепутала педали посмотреть бы на её поведение во время этого действия!

Подарок,только не надо закидывать ногу на ногу!
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+7
Зайчег
Написано вчера, в 23:20
Как так?Бедная женщина!
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+2
nikolayppu
Написано вчера, в 23:47
Правильно всё сделала барышня! Такие цены на рыбу! Пусть сбавляют цену...
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0
Veronika1211
Написано вчера, в 23:56 Отредактированно вчера, в 23:56
nikolayppu, а как же проект "Доступная рыба"?))))
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 00:39
Veronika1211, доступная рыба, имелось ввиду для Москвы)
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0
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