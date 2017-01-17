Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске

Фото очевидцев и группы ВКонтакте "ЧП Сахалин Русские СМИ"

По словам очевидцев, автомобилистка перепутала педали газа и тормоза

ДТП произошло сегодня, 23 января в девятом часу вечера на улице Пограничной в Южно-Сахалинске.

По словам очевидцев, девушка, управляя автомобилем Toyota Rush, перепутала педали, автомобиль поехал вперед и врезался в стену рыбного павильона. Автомобилистка была нетрезва.

По предварительной информации, сахалинка травм не получила, повреждены автомобиль и стена торговой точки.