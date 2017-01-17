Фото очевидцев и группы ВКонтакте "ЧП Сахалин Русские СМИ"
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
По словам очевидцев, автомобилистка перепутала педали газа и тормоза
ДТП произошло сегодня, 23 января в девятом часу вечера на улице Пограничной в Южно-Сахалинске.
По словам очевидцев, девушка, управляя автомобилем Toyota Rush, перепутала педали, автомобиль поехал вперед и врезался в стену рыбного павильона. Автомобилистка была нетрезва.
По предварительной информации, сахалинка травм не получила, повреждены автомобиль и стена торговой точки.
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6 Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
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Место
скорее вьехали.)))
А я представляю, что выезжают из гаража, а она врезалась, значить - приехала
зато рыбу всю перепугала))))утром придёт продавец,а там рыбка от испуга навоняла
- Да.
- А педаль тормоза справа или слева?
Подарок,только не надо закидывать ногу на ногу!