Бывший директор "Совхоза Корсаковского" помог "Армсахстрою" присвоить более 5 млн рублей

Следственным отделом по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз Корсаковский». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Сахалинской области.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в марте 2015 года между совхозом и ООО «Армсахстрой» был заключен договор на модернизацию телятника в животноводческом комплексе, расположенного на территории ГУСП «Совхоз Корсаковский». Подозреваемый достоверно знал, что работы по договору выполнены ненадлежащим образом и не в полном объеме.

Используя свои служебные полномочия, действуя в интересах ООО «Армсахстрой», выраженных в получении обществом расчета по договору без надлежащего исполнения его условий, бывший директор совхоза требования к подрядчику в связи с ненадлежащим выполнением модернизации объекта не предъявил, безвозмездного устранения недостатков и исключения излишне указанных в актах работ, фактически не исполненных, от подрядчика не потребовал и подписал акты о приемке выполненных работ.

Акты содержали заведомо ложные сведения об объеме произведенных работ, стоимость производства которых, согласно документам, завышена по сравнению со стоимостью фактически произведенных работ на сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, компания "Армсахстрой" уже не раз становилась объектом внимания правоохранительных органов. Так в 2015 году компанию «Армсахстрой»обвиняли в мошенничестве на 60 млн рублей. Было установлено, что в 2010 году Управление капитального строительства администрации Южно-Сахалинска и ООО «Армсахстрой» заключили муниципальный контракт на сейсмоусиление жилого дома в Южно-Сахалинске. О его выполнении подрядчиком представлены соответствующие акты, явившиеся основанием для оплаты в сумме более 60 млн рублей. Вместе с тем, фактически подрядчиком в полном объеме работы не произведены. Дело находилось на контроле прокуратуры.

Тогда руководитель строительной компании ООО "Армсахстрой" Саркис Акопян сообщил представителям СМИ по поводу возбуждения уголовного дела в отношении его компании, что всё происходящее - это происки конкурентов.

Также компания была уличена в том, что незаконно потратила 12 млн рублей. Впрочем, тогда все было списано на ошибку бухгалтера и последствий для компании не имело.

В отношении бывшего директора совхоза также ранее было возбуждено уголовное дело. С января по май 2015 он не выплачивал 43 работникам заработную плату, имея при этом реальную возможность погасить задолженность перед ними.

В результате этого образовалась задолженность на общую сумму более 2 миллионов рублей. В ходе проведения доследственной проверки и предварительного следствия обвиняемый погасил долги перед работниками.