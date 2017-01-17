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Бывший директор "Совхоза Корсаковского" помог "Армсахстрою" присвоить более 5 млн рублей

Бывший директор "Совхоза Корсаковского" помог "Армсахстрою" присвоить более 5 млн рублей

Телятник полностью не модернизировали, недостатки не устранили, а стоимость работ сильно завысили

Следственным отделом по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз Корсаковский». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Сахалинской области.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в марте 2015 года между совхозом и ООО «Армсахстрой» был заключен договор на модернизацию телятника в животноводческом комплексе, расположенного на территории ГУСП «Совхоз Корсаковский». Подозреваемый достоверно знал, что работы по договору выполнены ненадлежащим образом и не в полном объеме.  

Используя свои служебные полномочия, действуя в интересах ООО «Армсахстрой», выраженных в получении обществом расчета по договору без надлежащего исполнения его условий, бывший директор совхоза требования к подрядчику в связи с ненадлежащим выполнением модернизации объекта не предъявил, безвозмездного устранения недостатков и исключения излишне указанных в актах работ, фактически не исполненных, от подрядчика не потребовал и подписал акты о приемке выполненных работ.

Акты содержали заведомо ложные сведения об объеме произведенных работ, стоимость производства которых, согласно документам, завышена по сравнению со стоимостью фактически произведенных работ на сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время по  уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, компания "Армсахстрой" уже не раз становилась объектом внимания правоохранительных органов. Так в 2015 году компанию «Армсахстрой»обвиняли в мошенничестве на 60 млн рублей. Было установлено, что в 2010 году Управление капитального строительства  администрации Южно-Сахалинска  и  ООО «Армсахстрой» заключили муниципальный контракт на сейсмоусиление жилого дома в Южно-Сахалинске. О его выполнении подрядчиком представлены соответствующие акты, явившиеся основанием для оплаты в сумме более 60 млн рублей. Вместе с тем, фактически подрядчиком в полном объеме  работы не произведены. Дело находилось на контроле прокуратуры. 

Тогда руководитель строительной компании ООО "Армсахстрой" Саркис Акопян сообщил представителям СМИ по поводу возбуждения уголовного дела в отношении его компании, что всё происходящее - это происки конкурентов.

Также компания была уличена в том, что незаконно потратила 12 млн рублей. Впрочем, тогда все было списано на ошибку бухгалтера и последствий для компании не имело. 

В отношении бывшего директора совхоза также ранее было возбуждено уголовное дело. С января по май 2015 он не выплачивал 43 работникам заработную плату, имея при этом реальную возможность погасить задолженность перед ними.

В результате этого образовалась задолженность на общую сумму более 2 миллионов рублей. В ходе проведения доследственной проверки и предварительного следствия обвиняемый погасил долги перед работниками.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:12 +3
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Комментарии
пионерский
Написано вчера, в 21:35
Акопян скользкий тип отмажется
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+4
Сергей Маслаков
Написано вчера, в 21:36 Отредактированно вчера, в 21:39
Нормы сахалинской действительности... И реалии эффективного госуправления ))
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+4
Балтийская Килька
Написано вчера, в 21:48
Сергей Маслаков, это не только сахалинская действительность..к сожалению.
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+4
Забанен администрацией
Написано вчера, в 21:40
Проклятый расхититель капиталистической собственности!
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+7
924188
Написано вчера, в 21:41
Такая практика отмыва и распила бюджетного бабла сейчас повсеместно. К сожалению. Еще Аль Капоне говорил что самая коррумпированная отрасль - это строительство.
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 21:49
924188, Везде хорошо, где нас нет
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+2
AX9566
Написано вчера, в 21:50
Акопян опять не при делах?
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0
VULKAN
Написано вчера, в 21:53
Что не новость, то " .... возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ....".


Борьба с коррупцией
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 22:41
"Лаврэнтий,приступай..."
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0
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