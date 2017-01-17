Сахалин вошел в тройку регионов с самым дорогим в России хлебом

varpar.net

«Байкал-Daily» составил рейтинг регионов России по «индексу кофе», сравнив цены на чашку напитка в заведениях быстрого обслуживания. Но данный напиток – не социально значимый продукт, поэтому параллельно был составлен, можно сказать «индекс хлеба».



А поскольку «голая» цена на кофе и хлеб ничего не скажет без привязки к показателям уровня жизни в регионе, была просчитана покупательская способность средней по региону зарплаты относительно этих двух продуктов.



Так, во всероссийском рейтинге по «индексу кофе» лучшие показатели у Тывы (200-граммовый стакан напитка в кафе в среднем в регионе стоит всего 16,1 рубля), Амурской (26,1 рубля) и Костромской областях (26,4 рубля).



Максимальная цена чашки кофе – в Астраханской области (149 рублей за чашку), Ханты-Мансийском автономном округе (124,7 рубля) и Свердловской области (127,2 рубля).



Среди регионов Сибирского федерального округа на первом месте лидер всероссийского рейтинга Тыва, на втором - Омская область (28 рублей за чашку), на третьем - Кемеровская область (34,9 рубля).



Самый дешёвый в России хлеб - в Ингушетии. Стоимость килограмма «головного» для каждого стола страны продукта в республике в среднем составляет 33,7 рубля. Чуть дороже килограмм хлеба в Севастополе - 41,1 рубля и Чечне - 43,8 рубля. Отметим, что по ГОСТам чаще всего вес булки хлеба варьируется от 0,5-07 кг.



Самые высокие цены на продукт в Ненецком автономном округе - 146,8 рубля за килограмм, в Сахалинской области (131,3 рубля) и Санкт-Петербурге (137,6 рубля).



Больше всего хлеба на месячный заработок приобрести можно в Ямало-Ненецком автономном округе (1053 кг), в Ханты-Мансийском автономном округе (991 кг) и Москве (931 кг). Менее всего – на Чукотке (597 кг),

в Псковской области (222 кг) и Республике Алтай (262 кг).



Рейтинг составлен «Байкал-Daily» по данным Росстата о средних потребительских ценах на порцию 200 г кофе в организациях быстрого обслуживания и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта. А также о среднемесячном номинальной заработной плате работников по полному кругу организаций по субъектам РФ в октябре 2016 года.