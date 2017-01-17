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Сахалин вошел в тройку регионов с самым дорогим в России хлебом
varpar.net

Сахалин вошел в тройку регионов с самым дорогим в России хлебом

Стоимость килограмма «головного» для каждого стола страны продукта выше только в Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге

«Байкал-Daily» составил рейтинг регионов России по «индексу кофе», сравнив цены на чашку напитка в заведениях быстрого обслуживания. Но данный напиток – не социально значимый продукт, поэтому параллельно был составлен, можно сказать «индекс хлеба». 

А поскольку «голая» цена на кофе и хлеб ничего не скажет без привязки к показателям уровня жизни в регионе, была просчитана покупательская способность средней по региону зарплаты относительно этих двух продуктов. 

Так, во всероссийском рейтинге по «индексу кофе» лучшие показатели у Тывы (200-граммовый стакан напитка в кафе в среднем в регионе стоит всего 16,1 рубля), Амурской (26,1 рубля) и Костромской областях (26,4 рубля). 

Максимальная цена чашки кофе – в Астраханской области (149 рублей за чашку), Ханты-Мансийском автономном округе (124,7 рубля) и Свердловской области (127,2 рубля). 

Среди регионов Сибирского федерального округа на первом месте лидер всероссийского рейтинга Тыва, на втором - Омская область (28 рублей за чашку), на третьем - Кемеровская область (34,9 рубля). 

Самый дешёвый в России хлеб - в Ингушетии. Стоимость килограмма «головного» для каждого стола страны продукта в республике в среднем составляет 33,7 рубля. Чуть дороже килограмм хлеба в Севастополе - 41,1 рубля и Чечне - 43,8 рубля. Отметим, что по ГОСТам чаще всего вес булки хлеба варьируется от 0,5-07 кг. 

Самые высокие цены на продукт в Ненецком автономном округе - 146,8 рубля за килограмм, в Сахалинской области (131,3 рубля) и Санкт-Петербурге (137,6 рубля). 

Больше всего хлеба на месячный заработок приобрести можно в Ямало-Ненецком автономном округе (1053 кг), в Ханты-Мансийском автономном округе (991 кг) и Москве (931 кг). Менее всего – на Чукотке (597 кг), 
в Псковской области (222 кг) и Республике Алтай (262 кг). 

 
 
 
Рейтинг составлен «Байкал-Daily» по данным Росстата о средних потребительских ценах на порцию 200 г кофе в организациях быстрого обслуживания и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта. А также о среднемесячном номинальной заработной плате работников по полному кругу организаций по субъектам РФ в октябре 2016 года.
сегодня, в 08:56 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 09:01
90% рейтингов составляется на основе других рейтингов и в итоге превращается в жонглирование устаревшими цифрами
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0
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 09:23
ничего , есть к чему стремиться
даешь скахалин первое место !!!
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dfhtkf
Написано сегодня, в 09:24
Давно уже не верю в эти рейтинги, всё это чушь.
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ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 09:43
200-граммовый стакан напитка в кафе в среднем в регионе стоит всего 16,1 рубля), Амурской (26,1 рубля) и Костромской областях (26,4 рубля).
Это что за помои они в кафе наливают. 2 в одном что ли?уточнения нет. Чашка рамтворимого или свежесваренного кофе.
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Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:15
что за бред???в Питере и Москве хлеб стоит дешевле!!!!!
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