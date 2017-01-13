В Холмске загорелось производственное помещение
Пожар возник утром 18 января
18 января в 06.08 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании производственного помещения по улице Приморской, 12.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент пожар полыхал внутри строения, было сильные задымление.
Пожар был локализован в 08.04, а в 10.54 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 16 человек и 5 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Комментарии
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 13:03
Что то в Холмске зачастили производственные помещения гореть...
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Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:26
ToChtoDoktorPropisal, Проводиться инвентаризация
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Станислав Ри
Написано сегодня, в 15:59
Интересно, какова площадь пожара?
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