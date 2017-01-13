В Холмске загорелось производственное помещение

18 января в 06.08 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании производственного помещения по улице Приморской, 12.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент пожар полыхал внутри строения, было сильные задымление.

Пожар был локализован в 08.04, а в 10.54 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 16 человек и 5 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.