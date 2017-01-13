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В Холмске загорелось производственное помещение

В Холмске загорелось производственное помещение

Пожар возник утром 18 января

18 января в 06.08 диспетчеру  Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании производственного помещения по улице Приморской, 12.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент пожар полыхал внутри строения, было сильные задымление.

Пожар был локализован в 08.04, а в 10.54 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 16 человек и 5 единиц техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:08 +2
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Комментарии
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 13:03
Что то в Холмске зачастили производственные помещения гореть...
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:26
ToChtoDoktorPropisal, Проводиться инвентаризация
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0
Станислав Ри
Написано сегодня, в 15:59
Интересно, какова площадь пожара?
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0
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