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Жительница Поронайска ушла на новогодний праздник и не вернулась

Жительница Поронайска ушла на новогодний праздник и не вернулась

Ее разыскивают родственники и полиция

Полиция Поронайского района и родственники разыскивают 48-летнюю Елену Владимировну Капцан. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года она ушла из дома на площадь, ожидая встретить там знакомых, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые прямые, крашеные, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой.

Была одета: темно-синий пуховик, белый вязаный берет, черные зимние сапоги, светло-коричневый полувер, блузка.

Если вам что-либо известно о том, где находится Елена Капцан, или вы обладаете значимой информацией, способствующей установлению ее местонахождения, просим сообщить по телефонам: 02, 8(4242) 780-820,780-821, 8(42431)5-03-06,5-02-48, WhatsApp - 89621206698.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:22 0
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Комментарии
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:57
так то уже пол месяца прошло.. дай бог вернуться домой живой.
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Olga_23 Online
Написано сегодня, в 15:04 Отредактированно сегодня, в 15:04
Ух ты! Ничего себе!

Хоть бы все обошлось.
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