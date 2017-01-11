Выход на лед в заливе Мордвинова все еще опасен

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 19 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный (МО «Корсаковский ГО») располагается дрейфующий лед.

Выходить на лед крайне опасно. ГУ МЧС России по Сахалинской области призывает не подвергать свои жизнь и здоровье неоправданному риску.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

телефон доверия МЧС 72-99-99

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области