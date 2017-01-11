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Поезд сошел с путей на Сахалине
Фото предоставлено пабликом ЧП Сахалин - Русские СМИ

Поезд сошел с путей на Сахалине

Пострадавших нет

18 января в 10:48 на 167 км перегона Арсентьевка-Тихая Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда.

В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Пассажиры задержанного пригородного поезда №6303 сообщением Южно-Сахалинск – Тихая будут доставлены в пункт назначения автотранспортом.

Причина схода выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия на место отправлены восстановительные поезда ст. Южно-Сахалинск и Поронайск, сообщает пресс-служба Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:26 +2
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Комментарии
Online
mitja Online
Написано сегодня, в 14:33
сижу на телефоне....позвонят и поедем помогать,если ПЧ сами не справятся...
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+1
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 14:42
mitja, а на телефоне сидеть удобно?Кнопки не давят?
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+2
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mitja Online
Написано сегодня, в 14:47
Ogonek, не давят....сенсор у меня Ира,сенсор.
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+3
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:37
Как то даже не удивлён!Обыкновенная рутина Сахалинского РЖД.
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+2
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mitja Online
Написано сегодня, в 14:51
Забанен администрацией, написали потому что сошел на главном пути...а в тупиках,на станции утаивают,скрывают кому люлей охота получать.24 года стажу на путях,многое повидал.
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0
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SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 14:56
Опять происки Гос.депа
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0
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:56
слава богу ни кто не пострадал!
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