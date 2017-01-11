Поезд сошел с путей на Сахалине

Фото предоставлено пабликом ЧП Сахалин - Русские СМИ

18 января в 10:48 на 167 км перегона Арсентьевка-Тиха я Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда.

В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Пассажиры задержанного пригородного поезда №6303 сообщением Южно-Сахалинск – Тихая будут доставлены в пункт назначения автотранспортом.

Причина схода выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия на место отправлены восстановительны е поезда ст. Южно-Сахалинск и Поронайск, сообщает пресс-служба Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.