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Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
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Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты

В пробах обнаружены антибактериальные лекарственные препараты

На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалистами ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружено наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей.

Так, специалистами ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» по результатам исследований проб, отобранных от двух партий крыльев и желудков цыплят-бройлеров, обнаружено содержание нитрофуранов и их метаболитов, относящихся к антибактериальным лекарственным препаратам. 

Пробы от поступивших на Сахалин партий мясной продукции отбирались в Корсаковском морском торговом порту.  Более 150 кг куриных крыльев поступили из Ставропольского края, 600 кг куриных желудков были выработаны в Минской области Республики Беларусь.

Согласно заключениям лаборатории, доставленные образцы не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 по показателю нитрофураны и их метаболиты.

Сейчас результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Сирано». Доступ к этой системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе и Сахалинской области, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах. Опасная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

По информации ветеринарных специалистов, метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, подавляют активность ферментов, вызывают кардиомиопатию, что приводит к сердечной недостаточности, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию и обладают гепатотоксическим действием. Они термостабильны и сохраняются в продуктах после кулинарной обработки. Метаболиты образуют стабильные связи с белками, в результате чего удерживаются в организме в течение длительного времени.

Источник: Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:01 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:14
так наоборот антибиотики хорошо же, да еще и на шару, 21 век в конце концов, пора начинать приспосабливаться к реалиям будущего!
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:58
о еще лучше. как курице не купишь, так она вся исколота! покупаешь 1кг, размораживаешь, 800 г, а сварил так и 500 гг осталось!
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