новости
новости
Регистрация
За 11 дней сахалинские рыбаки выбрали все квоты по вылову сельди
Fishretail.ru

За 11 дней сахалинские рыбаки выбрали все квоты по вылову сельди

В Восточно-Сахалинской подзоне добыто более 354 тонн

С 1 по 11 января 2017 года  в Восточно-Сахалинской подзоне рыбаками выловлено  354,496 тонн тихоокеанской сельди, что составляет 99,99% от рекомендованного объема добычи этого вида в Восточно-Сахалинской подзоне в текущем году.

Как сообщают в Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, промысел тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне прекращен. Его откроют вновь, если ученые посчитают это целесообразным.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:33 0
Другие статьи по темам
Прочее
рыбалкасельдь тихоокеанская
Популярное на ASTV
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Глыба льда упала на ребенка в Холмске
Глыба льда упала на ребенка в Холмске
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Около 2,5 тысяч сахалинцев заболели на прошлой неделе
Около 2,5 тысяч сахалинцев заболели на прошлой неделе
Женщина погибла при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска
Женщина погибла при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru