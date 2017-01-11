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За 11 дней сахалинские рыбаки выбрали все квоты по вылову сельди
В Восточно-Сахалинской подзоне добыто более 354 тонн
С 1 по 11 января 2017 года в Восточно-Сахалинской подзоне рыбаками выловлено 354,496 тонн тихоокеанской сельди, что составляет 99,99% от рекомендованного объема добычи этого вида в Восточно-Сахалинской подзоне в текущем году.
Как сообщают в Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, промысел тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне прекращен. Его откроют вновь, если ученые посчитают это целесообразным.
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