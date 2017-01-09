В Александровске-Сахалинском отменили запланированное на январь асфальтирование парковки мэрии

После замечаний экспертов Общероссийского народного фронта власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района, сообщает пресс-служба ОНФ.

В рамках проекта ОНФ «За честные закупки» активисты регионального отделения выявили сомнительную закупку муниципального казенного учреждения «Служба «Заказчик» городского округа на устройство парковки у здания администрации. По мнению общественников, бюджетные средства были бы использованы неэффективно, так как асфальтирование, установку бордюров и тротуарной плитки, другие строительно-монтажные работы по технологии проводить в морозы нельзя. Контракт предусматривал, что работы будут выполнены в январе 2017 г.

«Хорошо, что муниципальные власти оперативно отреагировали на замечания регионального отделения Народного фронта. Благодаря этому почти 1,5 млн бюджетных рублей могут быть потрачены на более необходимые нужды. Это особенно важно, потому что Александровск-Сахалинский район является дотационной территорией», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Фугенфиров.

Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта продолжат работу по выявлению расточительных закупок органами власти и предприятиями с государственным участием в регионе.