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Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца

Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца

Убийство произошло в новогоднюю ночь

В следственный отдел по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что 1 января 2017 года в реанимационном отделении Смирныховской ЦРБ скончался 18-летний местный житель, который был госпитализирован в больницу с проникающим колото-резаным ранением.

Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении этого преступления задержан 17-летний местный житель, в отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В дальнейшем по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый ночью 1 января 2017 года находился на улице возле своего дома, когда к нему подошли знакомые молодые люди и, повалив на землю, стали избивать. Воспользовавшись тем, что из подъезда выходили люди, подозреваемый поднялся с земли, забежал домой, взял кухонный нож, и стал преследовать своих убегающих обидчиков.

Не догнав парней, подозреваемый вернулся к дому и увидел идущего ему навстречу потерпевшего, ранее общавшегося с той же компанией. Подозреваемый, подойдя к молодому человеку, нанес ему ногой удар в живот, а затем достал нож и ударил им в область грудной клетки потерпевшего.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:37 +4
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:42
в периферии по-прежнему 90-ые...
Соболезнования родным...матерей жалко,хоронить своих детей-страшнее всего....
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+7
Online
Trucker Online
Написано сегодня, в 18:49
Добрый человек, ну да...В Южном то 2017й ведь.
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+1
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 18:54
Trucker, только пушистик постоянно портит статистику)
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+1
Online
Trucker Online
Написано сегодня, в 18:57
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0
Еще 2 комментария
babaj
Написано сегодня, в 19:17
Нельзя ни с кем здороваться на улице после новогодних праздников.
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0
serega
Написано сегодня, в 19:25
Били одни.
Зарезал другого?
Какая-то х.
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 19:48
Вот урод...
И что, что он общался с этой компанией, но почему он должен отвечать за поступки этих сволочей?
Соболезнования родным и близким.
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+4
serega
Написано сегодня, в 20:58
Ярославчик, я тоже этого мотива не пойму!
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 20:03
Ждала когда выйдет эта новость. Одноклассник моего сына. По словам сына, отзывчивый и добрый парнишка. Просто оказался не в то время, не в том месте. К сожалению был сирота, матери и отца уже тоже нет в живых.((
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+2
Online
natalka Online
Написано сегодня, в 21:28
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, бедный ребенок
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0
Triton
Написано сегодня, в 20:37
как НГ встретил так и десяток следующих проведет
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