Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца

В следственный отдел по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что 1 января 2017 года в реанимационном отделении Смирныховской ЦРБ скончался 18-летний местный житель, который был госпитализирован в больницу с проникающим колото-резаным ранением.

Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении этого преступления задержан 17-летний местный житель, в отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В дальнейшем по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый ночью 1 января 2017 года находился на улице возле своего дома, когда к нему подошли знакомые молодые люди и, повалив на землю, стали избивать. Воспользовавшись тем, что из подъезда выходили люди, подозреваемый поднялся с земли, забежал домой, взял кухонный нож, и стал преследовать своих убегающих обидчиков.

Не догнав парней, подозреваемый вернулся к дому и увидел идущего ему навстречу потерпевшего, ранее общавшегося с той же компанией. Подозреваемый, подойдя к молодому человеку, нанес ему ногой удар в живот, а затем достал нож и ударил им в область грудной клетки потерпевшего.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.