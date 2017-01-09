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Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области
фото Ольги Соколовой

Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области

Метель накроет Корсаковский, Макаровский, Долинский районы и Южно-Сахалинск

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», ночью 15 января в  Корсаковском, Макаровском, Долинском районах и Южно - Сахалинске прогнозируется сильный снег (7-19 мм за 12 часов), усиление ветра до 20 м/с, метель.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры районов направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

-                   без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

-                   уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

-                    отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

-                   туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

-                   остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений;

-                   не приближаться к оборванным проводам;

-                   при необходимости обращаться в дежурные службы.

         Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

–       оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

–       оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

–       оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска 72-30-20;

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:04 +1
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Комментарии
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 14:09
Наконец то дождались?
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+3
Online
Yulia205 Online
Написано сегодня, в 14:10
Page85, ой не говори, потом по весне будем плакать, когда же это все закончится????
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+3
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 14:14
Yulia205, плакать уже завтра начнём, когда машины пойдём откапывать
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+6
Reader
Написано сегодня, в 14:20
Page85, еще не дождались
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+3
Еще 7 комментариев
Vladis
Написано сегодня, в 15:43
Для меня самое главное , чтобы 18 тишь да благодать была !!!!!!
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0
Online
Yulia205 Online
Написано сегодня, в 15:46
Vladis, на шашлыки походу собираетесь?))))))))))))))))) или лететь?
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 16:07
Yulia205, Лететь !!!!! На море !!!!
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:51
Ага,опять ветерок подует и снежок пойдет. Чем больше пишут,тем меньше последствий будет.
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+2
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 17:48
Положил лопату в багажник
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 18:00
пора уже...
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 18:27
Всё прошло мимо.Зима ещё не добралась.
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 18:57 Отредактированно сегодня, в 18:59
Не впервой - прорвемся... Сахалинцы - народ, привыкший к природным "капризам"...
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