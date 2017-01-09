Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области

фото Ольги Соколовой

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», ночью 15 января в Корсаковском, Макаровском, Долинском районах и Южно - Сахалинске прогнозируется сильный снег (7-19 мм за 12 часов), усиление ветра до 20 м/с, метель.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры районов направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений;

- не приближаться к оборванным проводам;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

– оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

– оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

– оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска 72-30-20;