На Сахалине пенсионер задержал вооруженного преступника

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Вечером 11 января двое злоумышленников в масках с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейной села Красная Тымь. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали угрожать и требовать деньги.

На помощь женщине подоспел ее 77-летний супруг. Подозреваемый замахнулся топором на мужчину, но тому удалось увернуться. Между ними началась борьба, в результате которой пенсионер одолел противника и удерживал его до прибытия полиции, которую вызвала его жена. Второй нападавший, видя, что ситуация развивается не в их пользу, решил скрыться с места преступления бегством.