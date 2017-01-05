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На Сахалине пенсионер задержал вооруженного преступника
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На Сахалине пенсионер задержал вооруженного преступника

Злоумышленник с топором напал на жену пожилого мужчины

Вечером 11 января двое злоумышленников в масках с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейной села Красная Тымь. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали угрожать и требовать деньги.

На помощь женщине подоспел ее 77-летний супруг. Подозреваемый замахнулся топором на мужчину, но тому удалось увернуться. Между ними началась борьба, в результате которой пенсионер одолел противника и удерживал его до прибытия полиции, которую вызвала его жена. Второй нападавший, видя, что ситуация развивается не в их пользу, решил скрыться с места преступления бегством.

Сотрудники ОМВД России по Тымовскому городскому округу в ходе проведения разыскных мероприятий за дежурные сутки установили местонахождение и задержали второго участника разбоя.

Во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, изобличающие указанных лиц в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в возрасте 31-го года и 18-ти лет, давшие признательные показания, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемых), сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:44 +4
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:50
Вот это Мужчина с большой буквы! МОЛОДЕЦ! Сил вам и крепкого здоровья!
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+15
Abbatissa
Написано сегодня, в 15:05
Недоумки - "ни украсть, ни покараулить".
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+4
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 15:05
Вот это настоящий мужик. Учитесь мужики, вот кто настоящий мужик.
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+9
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 15:10
Вот их суть - чуть что "на лыжи", и подельник побоку
Джентельмены Удачи, млин...
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+8
vladsakh
Написано сегодня, в 15:17
Срок получат не детский. Респект мужчине.
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+3
Vladis
Написано сегодня, в 15:19
РЕСПЕКТ !!!!
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 15:19
Респект хозяину дома!!! А быдло посадить! Уроды!!!
Таких мразей и назвать то нормальным языком нельзя!!!
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 15:20
Ого , какой пенсионер в 77 лет то крепкий !!!! МОЛОДЕЦ !!!!! Уважение !!!!
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+8
Vladis
Написано сегодня, в 15:23
Не , ну ни придурки ли ? Им работать - пахать надо в ихнем то возрасте , а не посягать на чужое ! Бестолочи великовозрастные ! Пьянь поди , алкаши ... Поэтому то и силенок нет ....
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+2
serega81
Написано сегодня, в 15:29
Мужик с большой буквы!!!! Есть еще порох в пороховницах!!!!
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+6
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:33
Браво!..
Прости,отец.этих сопливых недоумков,не ведают.что творят.
Дай бог сил,здоровья и долгих лет жизни тебе,батя!
Учитесь,мужики! защитил себя,свой дом и свою женщину!
Апплодирую стоя и снимаю шляпу.
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+9
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:10
Добрый человек, простить? А если б они его или жену покалечили? И вообще - а как же "Расстрэлять!"?
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 19:52
НюНик_просто_Анна,
Лаврэнтий уже занимается этим вопросом.)
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0
Angel24
Написано сегодня, в 16:19
Вот это, Мужчина!!!
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+3
Lukich
Написано сегодня, в 16:19
Чувствуется старая советская закалка. ИМХО, нападавшие - обычный молодняк, шлангующий от армии. Таких за ухо и в музей.
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+3
milayua_76
Написано сегодня, в 16:21
Ошибка в тексте,исправьте.Розыскных
Ответить
0
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 16:30
Впечатлил дедок!!! Впечатлил!!!
Сыкуны всегда выбирают слабых, на их взгляд, пенсионеров да женщин.
Вот уж не ожидали, что дедок под топор пойдёт!
Пенсионеру

Сыкунам в штаны
Ответить
+5
VULKAN
Написано сегодня, в 16:49
А я вот на что обратила своё внимание: "Во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, изобличающие указанных лиц в содеянном."...

Интересно, когда это они успели эти вещественные доказательства умыкнуть, если говориться:
"Вечером 11 января двое злоумышленников в масках с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейной села Красная Тымь. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали угрожать и требовать деньги.
На помощь женщине подоспел ее 77-летний супруг. Подозреваемый замахнулся топором на мужчину, но тому удалось увернуться. Между ними началась борьба, в результате которой пенсионер одолел противника и удерживал его до прибытия полиции, которую вызвала его жена. Второй нападавший, видя, что ситуация развивается не в их пользу, решил скрыться с места преступления бегством."?????
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+1
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 17:14
VULKAN, Безжалостные доказательства вины.
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+3
Online
karsa Online
Написано сегодня, в 18:02
VULKAN, Видимо, не в первый раз "мы пошли на дело, я и Рабинович"....
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 18:22
karsa, В новости об этом не говориться, а на обыск требуется разрешение...
А придумывать и додумывать о том, о чём в новости не говориться, я не собираюсь...
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+2
Online
news777 Online
Написано сегодня, в 17:34
Вот это настоящий супруг. Жаль что таких мужчин осталось мало.
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+4
Tatyana
Написано сегодня, в 17:57
Вот поколение мужчин, а то читаем бросила жена- повесился,истыкал себя ножиком, слабаки и не достойны жалости.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:11
Tatyana, еще в голову выстрелил... Слабаки.
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0
Online
karsa Online
Написано сегодня, в 18:01
Ай да пенсионеры в родном районе! Прямо горжусь! Молодец, настоящий мужчина! А этих ушлепков даже мужчинами не назовешь- трусливое быдло... Защитнику здоровья крепкого и долгих лет, а этим... доолгого срока. Хотя таких отсидка вряд ли научит чему...
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+5
Рената
Написано сегодня, в 18:24
Да какой он "дедок", получается как раз мужчина в расцвете сил! Мужик одним словом! Молодец!
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+2
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