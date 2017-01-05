На Сахалине пенсионер задержал вооруженного преступника
Злоумышленник с топором напал на жену пожилого мужчины
Вечером 11 января двое злоумышленников в масках с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейной села Красная Тымь. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали угрожать и требовать деньги.
На помощь женщине подоспел ее 77-летний супруг. Подозреваемый замахнулся топором на мужчину, но тому удалось увернуться. Между ними началась борьба, в результате которой пенсионер одолел противника и удерживал его до прибытия полиции, которую вызвала его жена. Второй нападавший, видя, что ситуация развивается не в их пользу, решил скрыться с места преступления бегством.
Сотрудники ОМВД России по Тымовскому городскому округу в ходе проведения разыскных мероприятий за дежурные сутки установили местонахождение и задержали второго участника разбоя.
Во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, изобличающие указанных лиц в содеянном.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в возрасте 31-го года и 18-ти лет, давшие признательные показания, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемых), сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
Джентельмены Удачи, млин...
Таких мразей и назвать то нормальным языком нельзя!!!
Прости,отец.этих сопливых недоумков,не ведают.что творят.
Дай бог сил,здоровья и долгих лет жизни тебе,батя!
Учитесь,мужики! защитил себя,свой дом и свою женщину!
Апплодирую стоя и снимаю шляпу.
Лаврэнтий уже занимается этим вопросом.)
Сыкуны всегда выбирают слабых, на их взгляд, пенсионеров да женщин.
Вот уж не ожидали, что дедок под топор пойдёт!
Пенсионеру
Сыкунам в штаны
Интересно, когда это они успели эти вещественные доказательства умыкнуть, если говориться:
"Вечером 11 января двое злоумышленников в масках с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейной села Красная Тымь. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали угрожать и требовать деньги.
На помощь женщине подоспел ее 77-летний супруг. Подозреваемый замахнулся топором на мужчину, но тому удалось увернуться. Между ними началась борьба, в результате которой пенсионер одолел противника и удерживал его до прибытия полиции, которую вызвала его жена. Второй нападавший, видя, что ситуация развивается не в их пользу, решил скрыться с места преступления бегством."?????
А придумывать и додумывать о том, о чём в новости не говориться, я не собираюсь...