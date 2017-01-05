Японские сумоисты проведут мастер-классы для юных сахалинцев

На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в ГБУ «СШ самбо и дзюдо».

- В четверг утром состоялся небольшой мастер-класс, а с 14:00 до 17:00 будет совместная тренировка. 13 января с 10:00 до 12:00 пройдет еще одна тренировка, а в 14:00 начнется второе занятие, в рамках которого запланирована матчевая встреча, - рассказал тренер-преподава тель ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Евгений Шабашов.

В островном регионе этот вид спорта пока еще не пользуется большой популярностью. Но, возможно, второй визит японских специалистов (первый раз они приезжали в 2015 году) придаст импульс развитию сумо.

На первой тренировке гости познакомили сахалинских детей с историей этого вида спорта, затем рассказали о технике ведения боя и правилах, которые необходимо соблюдать.

Считается, что сумо, которое культивируется в Японии свыше 2000 лет, самый демократичный вид единоборств. Однако взять верх в схватке непросто. Для того, чтобы стать победителем, нужно заставить соперника коснуться ковра (дохё) любой частью тела, кроме стопы, или вытолкнуть его за пределами круга. Причем, удары руками и другими частями тела здесь запрещены.

Сумо культивируется в Японии уже свыше 2000 лет. У этого вида спорта своя философия. Душа, мастерство и тело должно сплестись воедино, и только тогда сумоист сможет победить своего соперника.

Воспитанники спортивной школы самбо и дзюдо с большим интересом слушали тренера Хираками Осаму и старательно пытались повторить за ним все упражнения. Уже завтра сахалинцам представиться возможность проявить свои умения на практике в ходе матчевой встречи между объединенными командами островных и японских сумоистов, сообщает пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо».