Южносахалинцев, желающих улучшить свои жилищные условия, ждут на консультации

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Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска сообщает, что в связи с большим количеством желающих получить консультации об участии в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» принято решение проводить прием не в управлении, а в ДК железнодорожнико в по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55.

Консультации будут проходить два дня в неделю в актовом зале Дома культуры. По средам с 15:00 для следующих категорий граждан:

гражданин (семья), состоящий(ая) на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;

инвалид, гражданин (семья), имеющий(ая) ребенка-инвалида (детей-инвалидов );

); молодой ученый;

работник бюджетной сферы, в том числе государственный (гражданский, муниципальный) служащий органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления;

многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет;

ветеран боевых действий.

По четвергам с 15:00 на прием ждут молодые семьи (в том числе категорию «Неполная молодая семья», состоящая из родителя и одного и более детей) и молодых специалистов.

Ознакомиться с информацией о реализации на территории Южно-Сахалинска жилищных программ, новостями, объявлениями по этой теме, а также с памяткой по участию в строительстве жилья можно на страничке управления жилищной политики официального сайта администрации города. Здесь же размещена необходимая контактная информация, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.