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Южносахалинцев, желающих улучшить свои жилищные условия, ждут на консультации
ekb-room.ru

Южносахалинцев, желающих улучшить свои жилищные условия, ждут на консультации

Встречи проводятся по средам и четвергам

Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска сообщает, что в связи с большим количеством желающих получить консультации об участии в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» принято решение проводить прием не в управлении, а в ДК железнодорожников по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55.

Консультации будут проходить два дня в неделю в актовом зале Дома культуры. По средам с 15:00 для следующих категорий граждан:

  • гражданин (семья), состоящий(ая) на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;
  • инвалид, гражданин (семья), имеющий(ая) ребенка-инвалида (детей-инвалидов);
  • молодой ученый;
  • работник бюджетной сферы, в том числе государственный (гражданский, муниципальный) служащий органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления;
  • многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • ветеран боевых действий.

По четвергам с 15:00 на прием ждут молодые семьи (в том числе категорию «Неполная молодая семья», состоящая из родителя и одного и более детей) и молодых специалистов.

Ознакомиться с информацией о реализации на территории Южно-Сахалинска жилищных программ, новостями, объявлениями по этой теме, а также с памяткой по участию в строительстве жилья можно на страничке управления жилищной политики официального сайта администрации города. Здесь же размещена необходимая контактная информация, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:51 +2
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Комментарии
Online
Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 15:09
Они придут, а толстая тетка чиновник скажет - приходите завтра во второй половине, а завтра скажет - ничем не могу помочь, я сделала все, что могла.
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+1
jkmu
Написано сегодня, в 15:33
Eskobar77, Ахххааа толстая тетка чиновник....Вот адская машина
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0
senchick
Написано сегодня, в 17:35
У меня отсутствуют какие-либо жилищные условия, я не состою нигде на учете, не инвалид и не ученый, не работник бюджета и не многодетный ветеран боевых действий, так что и улучшать нечего.... Буду дальше БОМЖевать
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0
татьяна.У
Написано сегодня, в 19:34
senchick, о, я с вами… всех степеней лишена, их не было… живу в общежитии в Луговом, семьей, двое взрослых детей и внучка, на 30 кв.м … ничего не предвидится вааааще…… пойти что ли, поржать над тетькой…
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