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Жительница Долинска довела 2-летнего ребенка до дистрофии

Жительница Долинска довела 2-летнего ребенка до дистрофии

Сейчас мать перестала пьянствовать

В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, основанием для возбуждения уголовного дела стали данные о том, что мать 2-летнего мальчика не исполняла родительских обязанностей. Из-за этого, согласно заключению эксперта, у ребенка выявлены дистрофия и анемия 1 степени.

Ранее подозреваемая привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Также женщина состоит на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу «Долинский». По сведениям сотрудников ПДН, регулярно проводящих с ней профилактическую работу, на сегодняшний день она встала на путь исправления и перестала злоупотреблять алкогольными напитками.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:06 +3
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Долинск
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:08
Дура блин! Надеюсь мозг отчистится от этой дряни и возьмется за ребенка!
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0
senchick
Написано сегодня, в 14:14
Masenkaya, Там скорее уже наоборот, - нужно дрянь от мозга отчищать...
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0
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:12
И сколько таких зверушек отбитых "воспитывают" детей... А нормальные пары родить не могут.
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:18
А кто-то из девушек не может родить очень долго или вообще имеет бесплодие...
То ли жизнь не справедлива,то ли гнать поганой метлой бездельников в соответствующих органах,призваных пресекать подобные случаи.
А существо это оградить от последующих родов..Как даст жизнь,так и угробит её таким макаром.
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 14:27
Жесть. Даже животные за свое дитя убить готовы. И кормят до самостоятельности. Водка зло.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:38
Вот она снова "встала на путь исправления", хотя все знают, что женский алкоголизм неизлечим. Сколько она продержится? Да ей плевать на ребенка, когда она бухает! И будут ей ребенка оставлять до тех пор, пока она его не убьет! Или не заморит голодом
лучше б прав лишили и забрали в детдом, а там добрые люди усыновят, и останется голодное детство страшным сном...
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 14:48
Дааа... Чужую беду - руками разведу, своей - ума не представлю...
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+3
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 15:01
Бедный ребенок! Мамаша очнись!
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+1
VLадимир
Написано сегодня, в 15:14
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, с такими бесполезно разговаривать.
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+1
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