Жительница Долинска довела 2-летнего ребенка до дистрофии

В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, основанием для возбуждения уголовного дела стали данные о том, что мать 2-летнего мальчика не исполняла родительских обязанностей. Из-за этого, согласно заключению эксперта, у ребенка выявлены дистрофия и анемия 1 степени.

Ранее подозреваемая привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Также женщина состоит на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу «Долинский». По сведениям сотрудников ПДН, регулярно проводящих с ней профилактическую работу, на сегодняшний день она встала на путь исправления и перестала злоупотреблять алкогольными напитками.