Лучших юных фигуристов определили в Южно-Сахалинске

8 января в сахалинском «Кристалле» завершилось первенство по фигурному катанию «Метелица». Этими традиционными соревнованиями фигуристы открыли 2017 год, сообщает пресс-служба дворца спорта.

В искусстве исполнения акселей, каскадов и вращений соревновались порядка 60 спортсменов, выступающих по программе юношеских разрядов, а также в категориях «юный фигурист» и «новичок».

Все спортсмены, выступающие на первенстве, являются воспитанниками дворца спорта «Кристалл» и занимаются здесь от полугода и более. Самым юным участникам соревнований едва исполнилось шесть лет, и это первенство стало для них дебютным экзаменом в мир фигурного катания. Ребята пришли постигать этот красивый вид спорта лишь в сентябре минувшего года, но уже показали неплохие результаты. Так, среди девочек в разряде «новичок» Анастасия Ким завоевала первое место, оставив за собой пятерых соперниц. В этой же категории среди мальчиков Дмитрий Малашенко стал золотым призером, однако конкурентов у него не было.

Лучшей в возрастной категории 2010 года рождения в разряде «Юный фигурист» стала Мария Корнева. Эвелина Башкова, выступая в этом же разряде среди участниц 2009 года рождения, завоевала золотую медаль. Первый юношеский разряд принес золото Виктории Ермоленко в возрастной группе 2006 г.р. и старше. В категории 2007 года рождения и младше сильнейшей признана Виктория Верюжеских в этом же юношеском разряде. Второй юношеский разряд среди девочек 2008 г.р. и младше принес золотую награду Софье Замятиной. В этом же разряде среди девочек 2007 г.р. и старше лучшей стала Анастасия Фисенко. В третьем юношеском разряде среди девочек 2008 и 2009 г.р. золото завоевали Анна Демченкова и Антонина Волкова соответственно.

Победителям и призерам вручили медали и грамоты, а тренеры молодых фигуристов принимали цветочные букеты от благодарных учеников.

Планируется, что следующими ответственными стартами для сахалинских фигуристов станет областное первенство, проведение которого намечено на конец января.