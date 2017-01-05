Более 13 тысяч сахалинцев посетили Чехов-центр на новогодних каникулах

Островной театр провел около сотни праздничных встреч как для детей, так и для взрослых

В Сахалинском международном театральном центре им.А.П.Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили более 13 тысяч зрителей.

Традиционно на главной островной сцене был показан красочный масштабный новогодний спектакль. Всего сказку «Морозко» (режиссер Александр Агеев) сыграли 35 раз. Выездное представление «Невероятные приключения в волшебном лесу» (режиссер Наталья Шаркова) увидели зрители Южно-Сахалинска, Долинска и Анивы. Всего спектакль был показан 30 раз, в том числе и в фойе 2-го этажа Чехов-центра.

Было сыграно несколько благотворительных представлений. Так, например, 23 декабря артисты Чехов-центра отправились в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», а 30 декабря - побывали в областной детской больнице, где поздравили с наступающими праздниками детей, оказавшихся в новогодние каникулы в медицинском учреждении.

Для поздравления ребят на дому театр организовал выезды Деда Мороза и Снегурочки. В этом году новогодние волшебники посетили порядка ста юных сахалинцев.

Для подростков в театре прошли 10 новогодних интерактивных вечеринок Snow Contact, которые с каждым годом становятся все популярнее. В этот раз звездными гостями стали актеры сериала «Физрук» Полина Гренц и Даниил Вахрушев более известные, как Усач и Мамаева. Московские гости отметили необычный формат мероприятия.

Не забыл Чехов-центр и про взрослых: в дни новогодних каникул было показано два спектакля на большой сцене «Таксист» и «Боинг-Боинг», все билеты на которые были проданы задолго до дня показа.