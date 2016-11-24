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Сахалинец, убивший собутыльника из-за выброшенных на улицу котят, предстанет перед судом
7374.ru

Сахалинец, убивший собутыльника из-за выброшенных на улицу котят, предстанет перед судом

Он более 5 раз ударил знакомого ножом

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего уроженца Поронайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по факту обнаружения 23 ноября 2016 года в одном из домов по ул. Вокзальной в Старорусском тела 58-летнего жителя Долинского района с признаками насильственной смерти в виде проникающих колото-резаных ранений шеи, ключицы, лица.

По версии следствия, обвиняемый и потерпевший жили в доме своего знакомого. Потерпевший переселился туда с кошкой и тремя котятами. В середине ноября между мужчинами возник конфликт из-за того, что потерпевший выкинул из дома котенка. 23 ноября мужчины все вместе употребляли спиртные напитки. После этого хозяин дома и потерпевший легли спать. В это время обвиняемый обнаружил отсутствие второго котенка. Он взял в руки нож и нанес спящему потерпевшему более 5 ударов, от чего тот скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:35 0
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Комментарии
Nikolll
Написано вчера, в 22:02
Вот это синька??!
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0
Vladis
Написано вчера, в 22:20
Не дай Боже , оказаться в таком притоне в Старорусском и тому подобных ! Прирежут и имени не спросят
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0
НКолчина
Написано вчера, в 22:49
А вот интересно, котята то где?
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+2
TROL
Написано вчера, в 22:55 Отредактированно вчера, в 22:57
Бедняги котэ...
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0
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 23:04
Любовь к котятам привела к убийству... Что творится у такого человека в голове - страшно представить
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+3
ЭмДжей
Написано вчера, в 23:10
Все правильно сделал,котенка жальче чем алкаша
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+2
Varg_Vikernes
Написано вчера, в 23:20
За котят и двор стреляю в упор
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