Сахалинец, убивший собутыльника из-за выброшенных на улицу котят, предстанет перед судом

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Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего уроженца Поронайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по факту обнаружения 23 ноября 2016 года в одном из домов по ул. Вокзальной в Старорусском тела 58-летнего жителя Долинского района с признаками насильственной смерти в виде проникающих колото-резаных ранений шеи, ключицы, лица.

По версии следствия, обвиняемый и потерпевший жили в доме своего знакомого. Потерпевший переселился туда с кошкой и тремя котятами. В середине ноября между мужчинами возник конфликт из-за того, что потерпевший выкинул из дома котенка. 23 ноября мужчины все вместе употребляли спиртные напитки. После этого хозяин дома и потерпевший легли спать. В это время обвиняемый обнаружил отсутствие второго котенка. Он взял в руки нож и нанес спящему потерпевшему более 5 ударов, от чего тот скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.