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Сахалинец пытался застрелиться после ссоры с женой

Сахалинец пытался застрелиться после ссоры с женой

Мужчину доставили в больницу Красногорска

1 января 2017 года в 05:20 в следственный отдел по Томаринскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение больницы Красногорска поступил 33-летний местный житель с огнестрельным ранением. В медучреждении ему была оказана экстренная медицинская помощь.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия, следствием установлено, что мужчина, находясь дома, после ссоры с супругой произвел выстрел себе в голову из обреза малокалиберной винтовки.

По данному факту следственным отделом по Томаринскому району  проводится проверка в порядке ст.144,145 УПК РФ.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:45 +2
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Комментарии
Натали)))
Написано вчера, в 20:47
Надо же так мужика довести...
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+3
lvista
Написано вчера, в 20:53
Натали))), не сам ли он так довелся? Вот в чем вопрос...если он уже вел себя неадекватно, то ссоры не удивительны...
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+5
Натали)))
Написано вчера, в 20:54
lvista, да фиг знает что там произошло...Я пока на стороне мужика...
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+5
lvista
Написано вчера, в 20:55
Натали))), чужая семья потёмки...
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+5
Еще 10 комментариев
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 20:54
Нервный какой-то... Вообще настоящий мужик вымирает. Вот раньше воины были! А сейчас " воины" сдаются быстро.
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+2
lvista
Написано вчера, в 20:59
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, какие тонкие намёки
не оправдывают надежд???
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:04
lvista, воины пошли какие-то мелкие, подленькие, истеричные и с бабскими замашками: сплетни, грязь, подтасовки, дележка личными письмами и прочее. Сила, стойкость, честь все больше и чаще переходят к женщине. Не имею в виду только старшее поколение - среди них настоящих мужчин больший процент.
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+7
VLадимир
Написано вчера, в 21:06
НюНик_просто_Анна, что взрастили с молоком,то и получили.
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+6
Еще 2 комментария
senchick
Написано вчера, в 21:38
жаль...
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+2
ateriya
Написано вчера, в 21:47
вот жалко то а! жалко что не насмерть. вот сейчас жене мучение с инвалидом на голову, родным мучение . господи как земля таких балбесов носит то. и как с такими еще живут то. неужели она с ним после такого жить дальше будет? если да то больные оба. выздоровления идиоту.
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+1
Добрый человек
Написано вчера, в 21:50
это всего лишь СМИ.
Как было на самом деле-одному богу известно...
Если канеш он не расскажет потом правду...
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+3
Мася
Написано вчера, в 23:05
Добрый человек, Иногда замечаю, что "кореспонденты" АСТВ частенько приучеличивают или же умалчивают о многом
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0
VULKAN
Написано вчера, в 22:42
Жизнь прожить - не поле перейти


Скорейшего выздоровления
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0
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