Сахалинец пытался застрелиться после ссоры с женой

1 января 2017 года в 05:20 в следственный отдел по Томаринскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение больницы Красногорска поступил 33-летний местный житель с огнестрельным ранением. В медучреждении ему была оказана экстренная медицинская помощь.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия, следствием установлено, что мужчина, находясь дома, после ссоры с супругой произвел выстрел себе в голову из обреза малокалиберной винтовки.

По данному факту следственным отделом по Томаринскому району проводится проверка в порядке ст.144,145 УПК РФ.