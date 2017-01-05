Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе

фото очевидцев и Ольги Будановой

ДТП произошло сегодня, 11 января в Макаровском районе, в районе села Гребенского (45 км).

По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовики. Скорая помощь загорелась. В огне погибли пять человек.

На место происшествия выехали представители всех оперативных служб района.

09:30. По словам местных жителей, "Скорая помощь" везла пациента из Поронайска в Южно-Сахалинск. В результате аварии медсестра получила травмы лица, ее доставили в Макаровскую ЦРБ. Также в больницу с этого ДТП привезли мужчину с травмой ноги.

09:58. Мэр Макарова Андрей Красковский сообщил радио АСТВ: "Южнее села Поречье столкнулись "скорая помощь" Поронайской ЦРБ, маленький грузовик и фура. В настоящее время есть информация о пяти погибших - людей, находившихся в "скорой помощи", и водителя небольшого грузовика. И о трех пострадавших - травмы получили водитель большой фуры, женщина и мужчина. Возможно, в медицинской машине ехали не 4 человека, а больше. Это выясняется".

10:00. Как сообщают в пресс-службе УМВД Сахалинской области: "В результате ДТП погибло пять человек, среди них водитель грузового автомобиля и четверо граждан, находившихся в автомобиле «Скорой медицинской помощи».

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

10:23. По предварительной информации, одна из машин стояла на краю дороги без включенных огней. Ее по касательной задел один из движущихся автомобилей, его начало крутить на дороге. Произошло столкновение с третьим автомобилем.

Водителя небольшого грузовика выкинуло из машины. Он погиб на месте происшествия. Водителя "скорой помощи" зажало в автомобиле. Остальные люди из машины ЦРБ, предположительно, потеряли сознание и поэтому не пытались выбраться из машины. Выжила только медсестра, которую при ДТП выбросило из авто через лобовое стекло. Она получила травмы, находится без сознания, поэтому опросить ее не удается.

Как сообщают в министерстве здравоохранения Сахалинской области: "Пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медицинская помощь. Авария, произошедшая сегодня на 203 км трассы Южно-Сахалинск-Оха, унесла жизнь 5 человек. В дорожно-транспортном происшествии столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи Поронайской ЦРБ и две грузовых машины. Медицинской сестре и водителю одного из автомобилей удалось выжить.

Прибывшая в течение нескольких минут бригада скорой помощи из Макаровской ЦРБ оперативно доставила двух пострадавших в больницу, где им была оказана вся необходимая помощь. Также на месте аварии работают экстренные службы, главный врач Поронайской ЦРБ. Для родственников организована служба психологической поддержки, необходимую помощь и консультацию можно получить по телефону 42-42-10"

10:35. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Сахалинской области, пожарные прибыли к месту пожара через 10 минут после поступления сигнала. К настоящему времени пожар ликвидирован. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов.

В ликвидации последствий ДТП в Макаровском районе были задействованы 12 человек и 4 единицы техники экстренных служб района.

11:00. В Макаровский район выехал губернатор Сахалинской области. Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии.

12:45. Как сообщил радио АСТВ главный врач Поронайской ЦРБ Вячеслав Кучеренко, находящийся на месте происшествия, попавшая в ДТП "скорая помощь" везла двух пациентов в областную больницу. Одного планировали доставить на консультацию, другого - на операцию. На данный момент зарегистрировано двое пострадавших - 38-летняя медсестра хирургического отделения Поронайской ЦРБ . У нее закрытая черепно-мозговая травма и множественные рваные раны лица. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Пострадал и водитель одной из машин. Ему уже оказали необходимую помощь и отпустили.

На место выехал целый десант руководителей разных уровней. Помимо губернатора Олега Кожемяко, в Макаров съехались мэр Поронайска Александр Радомский, министр социальной защиты Елена Касьянова и один из заместителей министра транспорта Сахалинской области.

Машину с погибшими погрузили на спецтехнику. Решается вопрос по доставке тел в Макаров или Поронайск.

13:07. В связи с произошедшим в Макаровском районе массовым ДТП, прокуратурой Сахалинской области организована проверка. Прокурору Южно-Сахалинска, Поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП.

Прокуратурой области также контролируется проведение процессуальной проверки, направленной на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Для координации совместных действий на место происшествия выехал заместитель прокурора области Олег Данильченко.

14:51. Как сообщает из Макаровского района корреспондент АСТВ Ольга Буданова, губернатор Сахалинской области распорядился оказать финансовую поддержку семьям погибших, администрация Макаровского района окажет помощь в захоронении тел.

В настоящее время сгоревшую скорую помощь доставили к моргу в Макарове. Туда подъехала вдова водителя скорой помощи.

16:35. Как стало известно АСТВ, медсестра, пострадавшая в ДТП, пришла в себя и сообщила, что в них врезалась машина. В ближайшее время женщину доставят в Южно-Сахалинск.

Новость будет дополнена.