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Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
фото очевидцев и Ольги Будановой

Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе

Авария произошла утром 11 января

ДТП произошло сегодня, 11 января в Макаровском районе, в районе села Гребенского (45 км).

По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовики. Скорая помощь загорелась. В огне погибли пять человек. 

На место происшествия выехали представители всех оперативных служб района.

09:30. По словам местных жителей, "Скорая помощь" везла пациента из Поронайска в Южно-Сахалинск. В результате аварии медсестра получила травмы лица, ее доставили в Макаровскую ЦРБ. Также в больницу с этого ДТП привезли мужчину с травмой ноги. 

09:58. Мэр Макарова Андрей Красковский сообщил радио АСТВ: "Южнее села Поречье столкнулись "скорая помощь" Поронайской ЦРБ, маленький грузовик и фура. В настоящее время есть информация о пяти погибших - людей, находившихся в "скорой помощи", и водителя небольшого грузовика. И о трех пострадавших - травмы получили водитель большой фуры, женщина и мужчина. Возможно, в медицинской машине ехали не 4 человека, а больше. Это выясняется".

10:00. Как сообщают в пресс-службе УМВД Сахалинской области: "В результате ДТП погибло пять человек, среди них водитель грузового автомобиля и четверо граждан, находившихся в автомобиле «Скорой медицинской помощи».

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

10:23. По предварительной информации, одна из машин стояла на краю дороги без включенных огней. Ее по касательной задел один из движущихся автомобилей,  его начало крутить на дороге. Произошло столкновение с третьим автомобилем. 

Водителя небольшого грузовика выкинуло из машины. Он погиб на месте происшествия. Водителя "скорой помощи" зажало в автомобиле. Остальные люди из машины ЦРБ, предположительно, потеряли сознание и поэтому не пытались выбраться из машины. Выжила только медсестра, которую при ДТП выбросило из авто через лобовое стекло. Она получила травмы, находится без сознания, поэтому опросить ее не удается. 

Как сообщают в министерстве здравоохранения Сахалинской области: "Пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медицинская помощь. Авария, произошедшая сегодня на 203 км трассы Южно-Сахалинск-Оха, унесла жизнь 5 человек. В дорожно-транспортном происшествии столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи Поронайской ЦРБ и две грузовых машины. Медицинской сестре и водителю одного из автомобилей удалось выжить.

Прибывшая в течение нескольких минут бригада скорой помощи из Макаровской ЦРБ оперативно доставила двух пострадавших в больницу, где им была оказана вся необходимая помощь. Также на месте аварии работают экстренные службы, главный врач Поронайской ЦРБ. Для родственников организована служба психологической поддержки, необходимую помощь и консультацию можно получить по телефону 42-42-10"

10:35. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Сахалинской области, пожарные прибыли к месту пожара через 10 минут после поступления сигнала. К настоящему времени пожар ликвидирован. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов.

В ликвидации последствий ДТП в Макаровском районе были задействованы 12 человек и  4 единицы техники экстренных служб района.

11:00. В Макаровский район выехал губернатор Сахалинской области. Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии. 

12:45. Как сообщил радио АСТВ главный врач Поронайской ЦРБ Вячеслав Кучеренко,  находящийся на месте происшествия, попавшая в ДТП "скорая помощь" везла двух пациентов в областную больницу. Одного планировали доставить на консультацию, другого - на операцию. На данный момент зарегистрировано двое пострадавших - 38-летняя медсестра хирургического отделения Поронайской ЦРБ . У нее закрытая черепно-мозговая травма и множественные рваные раны лица. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Пострадал и водитель одной из машин. Ему уже оказали необходимую помощь и отпустили. 

На место выехал целый десант руководителей разных уровней. Помимо губернатора Олега Кожемяко, в Макаров съехались мэр Поронайска Александр Радомский, министр социальной защиты Елена Касьянова и один из заместителей министра транспорта Сахалинской области.

Машину с погибшими погрузили на спецтехнику. Решается вопрос по доставке тел в Макаров или Поронайск.

13:07. В связи с произошедшим в Макаровском районе массовым ДТП, прокуратурой Сахалинской области организована проверка. Прокурору Южно-Сахалинска, Поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. 

Прокуратурой области также контролируется проведение процессуальной проверки, направленной на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Для координации совместных действий на место происшествия выехал заместитель прокурора области Олег Данильченко.

14:51. Как сообщает из Макаровского района корреспондент АСТВ Ольга Буданова, губернатор Сахалинской области распорядился оказать финансовую поддержку семьям погибших, администрация Макаровского района окажет помощь в захоронении тел.

В настоящее время сгоревшую скорую помощь доставили к моргу в Макарове. Туда подъехала вдова водителя скорой помощи.

16:35. Как стало известно АСТВ, медсестра, пострадавшая в ДТП, пришла в себя и сообщила, что в них врезалась машина. В ближайшее время женщину доставят в Южно-Сахалинск.

Новость будет дополнена.

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ДТП и пожар в Макаровском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:11 +8
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:14
Боже, какой ужас... Нет слов, только слезы...
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+26
924188
Написано сегодня, в 09:19
жесть...
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+1
VLадимир
Написано сегодня, в 09:25
Ужас,что творится. Соболезнования.
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+17
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 09:27
Какая трагедия

Соболезнования родным и близким
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+18
raibekaa
Написано сегодня, в 09:27
Ужасссс.соболезнования
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 09:28
Кошмар какой...
Вот это трагедия. Соболезнования родным и близким.
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+14
Masenkaya
Написано сегодня, в 09:29
Боже горе то какое
Соболезнования
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+7
Галина
Написано сегодня, в 09:32
Страшно новости читать ((( соболезнования родным
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+8
Добрый человек
Написано сегодня, в 09:34
Слов нет,ужас. .
Соболезнования родным и близким погибших.((
Ответить
+8
ignition
Написано сегодня, в 09:41
Какой кошмар....
Ответить
+12
lvista
Написано сегодня, в 09:51
Как страшно...один раз на моих глазах скорая столкнулась с машиной ночью и перевернулась. До сих пор этот момент перед глазами в замедленной съемке...но там никто не погиб, слава Богу. А здесь ужас какой... повезли человека лечить...
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+13
Ягодка
Написано сегодня, в 09:56
Как страшно.... соболезнования родным и близким погибших. И скорейшего выздоровления уцелевшим
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+12
924188
Написано сегодня, в 10:00
У УАЗа аж кузов от рамы оторвало. Вот это удар был.
Ответить
+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:08
Соболезнования....
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+6
Sata Jarvien
Написано сегодня, в 10:08
Боже, какой ужас!
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+3
КиР84
Написано сегодня, в 10:16
Ужас!!!
Соболезнования родным и близкими погибших
Ответить
+6
багз-банни
Написано сегодня, в 10:17
Как страшно!
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+10
Teo
Написано сегодня, в 10:21
Из Поронайска прямиком на тот Свет!
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+1
DOOLS
Написано сегодня, в 10:30
Интересно кто виновник
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0
Наталья
Написано сегодня, в 10:31
(((((
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+2
nikolayppu
Написано сегодня, в 10:40
Високосный не високосный год, смерть не выбирает, здесь как и во всех ДТП присутствует человеческий фактор. Погибших не вернуть. Соболезнования родным и близким...
Ответить
+6
Transmitter
Написано сегодня, в 11:04
Трагично год начался
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 11:05
Да... Ждала окончания високосного года, а тут вообще жестко
Мои соболезнования родным
Ответить
+2
Ogonek
Написано сегодня, в 11:23
В связи с происшествием на трассе Оха - Южно-Сахалинск, повлекшим за собой человеческие жертвы, в Поронайском районе объявляется два дня траура 11 и 12 января 2017 года. В связи с чем, отменены все развлекательные мероприятия в учреждениях культуры .....

Год только начался...сколько жизней еще дорога унесет....вопрос..ОГРОМНЫЙ...Соболезнования родным и близким...(((
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+17
Olga_23
Написано сегодня, в 11:29
Какой кошмар...
Соболезнования родным и близким погибших....
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+9
Svetik1989
Написано сегодня, в 11:30
Жесть страшно как жить..............
Ответить
0
Vladis
Написано сегодня, в 11:32
Огромная беда ???? Соболезнования .....
Ответить
+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 11:38
Ох какая Беда...(((Соболезную
Ответить
+4
Nato4ka
Написано сегодня, в 11:47
Нет слов. Просто душат слезы.
Искренние соболезнования родным
Ответить
+4
freeshoter
Написано сегодня, в 11:48
Високосный или нет - это не важно ! Дорога не прощает ошибок ! Будьте взаимовежливы и внимательны ! Мои соболезнования близким и родным ! Выжившим скорейшего и благополучного выздоровления !!!
Ответить
+5
Eskobar77
Написано сегодня, в 11:51
Страшновато как-то.
Ответить
+1
Вера Штанько
Написано сегодня, в 11:52
какая трагедия, соболезнования родным и близким.
Ответить
+4
PalMal
Написано сегодня, в 12:02
Мои соболезнования. Храни вас Бог.
Ответить
+3
Кристина
Написано сегодня, в 12:07
Ком в горле, хочется рыдать...
Мои соболезнования родным и близким
Ответить
+4
PalMal
Написано сегодня, в 12:10
С молитвой Богу садитесь в машину, молитесь за родных,близких и знакомых. Да сохранит всех Господь.
Ответить
+3
lakostochka
Написано сегодня, в 12:12
Да как то? Буханка - это смерть на колёсах... Еще этот без огней посреди дороги стоял! Как жаль....
Ответить
0
VULKAN
Написано сегодня, в 12:18
Дааааааа.......


Соболезнование родным и близким


Скорейшего выздоровления пострадавшим

Ответить
+5
karsa
Написано сегодня, в 12:32
Кошмар......
Ответить
+5
Paiste
Написано сегодня, в 12:37
Соболезнования родным
.
Ответить
0
max7676
Написано сегодня, в 12:42
Соболезнование родным и близким .
Ответить
+2
Vladis
Написано сегодня, в 12:47
Ой , прошу огромного прощения ! Не тот знак поставил " Огромная беда ??? " конечно же !!!!! Еще раз соболезнования родным и близким ????
Ответить
+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:13
Vladis, телефонные смайлы тут не работают. Только те, что в правом нижнем углу поля комментария.
Ответить
+2
dfhtkf
Написано сегодня, в 13:02
#НОВОСТИ
#РЕГИОНЫ
#ДТП
Лайф публикует список погибших и пострадавших в ДТП со скорой на Сахалине
Михаил Романов сегодня в 04:481940

Пострадавшие:

Баранова О. И. 1978 года рождения — медсестра
Киреев О.Н. 1975 года рождения — водитель грузовика



Погибшие:

Белоус А.В — водитель скорой помощи
Губриенко Н.В., 1959 года рождения — пациент
Губриенко Л.К. 1940 года рождения — сопровождающая
Иванова Т.Н. 1949 года рождения — пациентка
Обухов А.С. — водитель грузовика
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+3
MrFreeman
Написано сегодня, в 13:39
Самый интересный комментарий на тему предотвращения ДТП нашёл на одном из сахалинских сайтов. Суть такова, что вместо закупки дорогущих джипов для чиновничьей своры за миллионы народных денег, могли бы закупить нормальные современные автомобили для скорой помощи, а не дрова разработанные в 65-м году.
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+10
Reader
Написано сегодня, в 13:51
MrFreeman, эти гробы на колесах давно сжечь надо было на свалке, а не возить на них пациентов, чтобы они заживо в них сгорали.
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0
Reader
Написано сегодня, в 13:41
страшная смерть. заживо сгореть.
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+3
Маргарита
Написано сегодня, в 13:45
Ой горе какое. Очень страшная новость. Читать тяжело. Соболезнования родным, близким, друзьям, знакомым.
Пострадавшим желаю скорейшей поправки.
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