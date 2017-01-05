Метель надвигается на три района Сахалинской области
Ветер усилится, пойдет снег
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 11 января 2017 на территории 2 районов Охинского и Ногликского прогнозируется сильный снег (7-19 мм), усиление ветра до 22 м/с, метель.
11 января 2017 на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), усиление ветра до 32 м/с, метель.
В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений;
- не приближаться к оборванным проводам;
- держаться на безопасном расстоянии от моря;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:
- оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска – 72-30-20;
пришло время погоде побушевать... хотя бы для приличия...