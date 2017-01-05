Метель надвигается на три района Сахалинской области

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 11 января 2017 на территории 2 районов Охинского и Ногликского прогнозируется сильный снег (7-19 мм), усиление ветра до 22 м/с, метель.

11 января 2017 на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), усиление ветра до 32 м/с, метель.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений;

- не приближаться к оборванным проводам;

- держаться на безопасном расстоянии от моря;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

- оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска – 72-30-20;