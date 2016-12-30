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Пять часов тушили пожар на производственном предприятии Холмска
ptzgovorit.ru

Пять часов тушили пожар на производственном предприятии Холмска

Пострадавших нет

7 января в 13:21 диспетчеру Холмской пожарной охраны поступило сообщение о возгорании производственных помещений, расположенных по улице Железнодорожная, 108. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К тому моменту наблюдалось горение пилорамы и крыши бойлерной, на площади 60 кв.м.

Пожар был локализован в 15:52, а в 18:32 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 11 человек и 3 единицы техники.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:00 +1
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Комментарии
Transmitter
Написано сегодня, в 12:02
Ну прям прёт работа у пожарных
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+2
Маргарита
Написано сегодня, в 13:06
Что-то огненный петух разбушевался
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+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:35
Что то зачастили пожары
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0
Владимир К
Написано сегодня, в 18:34
Masenkaya, год Огненного Петуха вступает в свои права.... расправил огненные крылья
Летом небось будет жарко и пожароопасно в лесах
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 18:47
Это ж здОрово, когда без жертв! Ну, убежала вода из бойлера,
не досмотрели, излишняя расслабуха на рабочем месте...
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0
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