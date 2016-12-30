Пять часов тушили пожар на производственном предприятии Холмска

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7 января в 13:21 диспетчеру Холмской пожарной охраны поступило сообщение о возгорании производственных помещений, расположенных по улице Железнодорожная, 108. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К тому моменту наблюдалось горение пилорамы и крыши бойлерной, на площади 60 кв.м.

Пожар был локализован в 15:52, а в 18:32 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 11 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.