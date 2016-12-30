Продолжается подготовка к исследовательской экспедиции на курильский остров Матуа

Основные работы пройдут с июня по сентябрь 2017 года

В штабе Тихоокеанского флота продолжается подготовка научно-исследовательской экспедиции на остров Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года. В настоящее время завершена разработка детального плана обследований Курильского острова, определен личный состав и необходимая техника для изыскательских работ.

С мая по июнь 2016 года на острове Матуа экспедиция министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества и Тихоокеанского флота в количестве 200 человек под руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Андрея Рябухина проводила масштабные исследования. Специалистами проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям. Также было сделано около 200 измерений внешней среды.

Проведена радиационная и химическая разведка более 120 километров маршрута, обследованы все фортификационные сооружения острова и около 100 исторических объектов.

Водолазы выполнили гидрографические исследования бухт и заливов острова Матуа.

Для работы экспедиции на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория, об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.