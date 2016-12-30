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Продолжается подготовка к исследовательской экспедиции на курильский остров Матуа

Продолжается подготовка к исследовательской экспедиции на курильский остров Матуа

Основные работы пройдут с июня по сентябрь 2017 года

В штабе Тихоокеанского флота продолжается подготовка научно-исследовательской экспедиции на остров Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года. В настоящее время завершена разработка детального плана обследований Курильского острова, определен личный состав и необходимая техника для изыскательских работ.

С мая по июнь 2016 года на острове Матуа экспедиция министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества и Тихоокеанского флота в количестве 200 человек под руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Андрея Рябухина проводила масштабные исследования. Специалистами проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям. Также было сделано около 200 измерений внешней среды.

Проведена радиационная и химическая разведка более 120 километров маршрута, обследованы все фортификационные сооружения острова и около 100 исторических объектов.

Водолазы выполнили гидрографические исследования бухт и заливов острова Матуа.

Для работы экспедиции на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория, об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:52 +5
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Комментарии
nikolayppu
Написано сегодня, в 14:23
А почему так мало, всего то 200 человек. Давайте по 2000 отправим на каждый остров курильской гряды, может рождаемость повысится, хоть какая польза...
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NNS41148
Написано сегодня, в 17:30
nikolayppu, у лисиц? Там не людей,не медведей даже нет.
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0
NNS41148
Написано сегодня, в 17:37
Вопрос очень даже интересен,чего вдруг ТОФ этим Матуа заинтересовался? Бухты нет вообще,аэродром?,так это ТОФ,а не ВКС? Может экспонаты японские? Или готовится вывод войск с Южных Курил? Так Симушир более интересен,там при СССР уже была база на 5000 человек? Странно всё это,
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0
babaj
Написано сегодня, в 18:38
Какойто подозрительный интерес научных сил.
Или это туризм для привилегов за государственный счет?)))
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kholmchanin
Написано сегодня, в 18:56
Закончат с Матуа, потом, мож, Шумшу займутся, там тоже
много чего интересного и непознанного должно ещё
пооставаться...
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