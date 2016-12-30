Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов

Сегодня, 8 января пассажиры, вылетающие авиарейсом на Сахалин из Москвы, были неприятно удивлены.

Как сообщают в социальных сетях сами пассажиры рейса SU 1742, вылет сначала задержали на два часа. Потом людей продержали в салоне самолёта ещё час. "Железную птицу" даже вывезли на стартовую площадку, но запустить двигатели не удалось.

В итоге людей вернули на землю, а вылет назначили на 02:00 по московскому времени. Ожидание составило около 8 часов. В островной регион самолёт прибудет в 19:45 по сахалинскому времени.

Фото очевидцев

Также задержан и вылет самолёта из Южно-Сахалинска в Москву. Старт борта назначен на 21:00 по местному времени.

В пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинске отметили, что причина задержки рейсов в технических неполадках.