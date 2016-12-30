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Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов

Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов

Причина в технических неполадках

Сегодня, 8 января пассажиры, вылетающие авиарейсом на Сахалин из Москвы, были неприятно удивлены.

Как сообщают в социальных сетях сами пассажиры рейса SU 1742, вылет сначала задержали на два часа. Потом людей продержали в салоне самолёта ещё час. "Железную птицу" даже вывезли на стартовую площадку, но запустить двигатели не удалось. 

В итоге людей вернули на землю, а вылет назначили на 02:00 по московскому времени. Ожидание составило около 8 часов. В островной регион самолёт прибудет в 19:45 по сахалинскому времени.

Фото очевидцев

Также задержан и вылет самолёта из Южно-Сахалинска в Москву. Старт борта назначен на 21:00 по местному времени.

В пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинске отметили, что причина задержки рейсов в технических неполадках.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 15:23 +3
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Комментарии
евгений
Написано сегодня, в 15:33
Летит родной над Сибирью.
https://www.flightradar24.com/AFL1742/c1b17d8
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+6
SaxaRoza
Написано сегодня, в 15:34
Ох и намаялись люди. Мягкой вам посадки, благополучного возвращения домой :).
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+8
Белый Мишка
Написано сегодня, в 17:12
О. А мне сегодня лететь.... не дай Бог!!! Ненавижу самолёты.......
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+4
евгений
Написано сегодня, в 17:14
Белый Мишка, Куда летишь?
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+2
Белый Мишка
Написано сегодня, в 17:53
евгений, Питер - Москва, Москва - Южный.
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+2
евгений
Написано сегодня, в 18:00
Белый Мишка, Зеркально как то получилось.
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+3
Еще 8 комментариев
Online
КиР84 Online
Написано сегодня, в 17:34
Да ладно, главное что неполадки на земле, можно и потерпеть.
Это лучше чем в небе
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+7
Ярославчик
Написано сегодня, в 19:44
В Москве сегодня более 100 рейсов задержали...из-за морозов.
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+3
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 22:04
В Москве -35. Замёрз наверное))) ну а пассажиры пусть требуют компенсацию.
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