Крыша частного дома загорелась в Ногликах

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5 января в 17:10 пожарной охране Ногликского района поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного по улице Чинкова, 5 в селе Вал. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К тому моменту наблюдалось горение крыши дома.

Пожар был локализован в 17:23, а в 18:09 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.