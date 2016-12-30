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Крыша частного дома загорелась в Ногликах
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Крыша частного дома загорелась в Ногликах

Причины возгорания устанавливаются

5 января в 17:10 пожарной охране Ногликского района поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного по улице Чинкова, 5 в селе Вал. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К тому моменту наблюдалось горение крыши дома.

Пожар был локализован в 17:23, а в 18:09 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:24 +2
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Событие
пожар
Место
Сахалинская областьНогликский районсело Вал
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Комментарии
KpeIIkue_opexu
Написано вчера, в 11:47
Кошмар! Так много пожаров за праздничные дни... Люди будте аккуратнее с огнём.
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