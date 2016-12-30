Сахалинец угнал автомобиль у друга с которым праздновал Новый год

Вчера утром в отдел МВД России в Макарове с сообщением об угоне обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ранее у него в гостях находился знакомый, с которым они вместе отмечали Новый год. Ближе к ночи заявитель лег спать, а утром обнаружил, что приятель ушел. Вместе с ним пропали ключи от его иномарки японского производства. Самой машины во дворе, соответственно, тоже не было.

Дежурным экипажам полиции были незамедлительно переданы приметы похищенного транспортного средства, а на территории района введен план «Перехват». В результате проведенных мероприятий разыскиваемый автомобиль был замечен инспекторами ДПС на 215 километре «Оха-Южно-Сахалинск». После непродолжительного преследования автомобиль был блокирован, а угонщик задержан полицейскими.

За рулем действительно находился 21-летний знакомый потерпевшего, который, как было установлено, был в состоянии алкогольного опьянения. Также, в ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что молодой человек не имеет водительских прав и привлекался к административной ответственности за нарушение правил управления транспортным средством.

В соответствии с частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами…) в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде административного ареста.

По факту угона возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.