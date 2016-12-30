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Сахалинец угнал автомобиль у друга с которым праздновал Новый год
autokadabra.ru

Сахалинец угнал автомобиль у друга с которым праздновал Новый год

Подозреваемый задержан

Вчера утром в отдел МВД России в Макарове с сообщением об угоне обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ранее у него в гостях находился знакомый, с которым они вместе отмечали Новый год. Ближе к ночи заявитель лег спать, а утром обнаружил, что приятель ушел. Вместе с ним пропали ключи от его иномарки японского производства. Самой машины во дворе, соответственно, тоже не было.

Дежурным экипажам полиции были незамедлительно переданы приметы похищенного транспортного средства, а на территории района введен план «Перехват». В результате проведенных мероприятий разыскиваемый автомобиль был замечен инспекторами ДПС на 215 километре «Оха-Южно-Сахалинск». После непродолжительного преследования автомобиль был блокирован, а угонщик задержан полицейскими.

За рулем действительно находился 21-летний знакомый потерпевшего, который, как было установлено, был в состоянии алкогольного опьянения. Также, в ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что молодой человек не имеет водительских прав и привлекался к административной ответственности за нарушение  правил управления транспортным средством.

В соответствии с частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами…) в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде административного ареста.

По факту угона  возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 12:37 +5
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 12:40
вот такое быдло потом и является виновником страшных аварий...повезло,что не убил никого...
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+11
VULKAN
Написано вчера, в 13:06
Написано "Мужчина рассказал, что ранее у него в гостях находился знакомый, с которым они вместе отмечали Новый год.".

Вот так приглашать знакомых в гости на свою голову...

Отпраздновали....
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+5
евгений
Написано вчера, в 13:45
VULKAN, А может сам хозяин дал другу машину по пьянке, да забыл утром, воТка она такая, память отшибает, по себе знаю.

Особенно если пить с таких стаканов.
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+10
VULKAN
Написано вчера, в 13:54
евгений, Всё возможно...
Не пробовала пить такими дозами...

Коньяк наливали в маленькие
не развезло, не смотря на то, что вблизи горел камин...
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+3
евгений
Написано вчера, в 14:10
VULKAN, Ну, маленькими можно и почаще, подольше и в хлам, это смотря сколько конины есть.
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+5
Еще 3 комментария
nikolayppu
Написано вчера, в 13:43
"Ещё такого друга и врагов не надо".
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+3
vladsakh
Написано вчера, в 16:19
В Макарове до сих празднуют новый год ? Где бы столько здоровья взять !!!
! Я так понимаю дружба уже с утра закончилась.
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+2
Crysis
Написано вчера, в 22:27
скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты, как говорится с такими друзьями и врагов не надо.
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 23:58
Кошмар, вот это отпраздновал... Думается, этот Новый год ему запомнится надо-о-олго...
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+1
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