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История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт

История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт

Ситуация была абсолютно штатная и не угрожала борту "Авроры"

История с возможным столкновением самолета "Авроры" и НАТOвского борта в небе над Курилами раздута из ничего - сообщил astv.ru эксперт. 

Напомним, что вчера, 5 января агентство "Интерфакс" распространило информацию о том, что пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы экстренно снизился, чтобы избежать столкновения с иностранным, предположительно, военным самолетом. Собеседник агентства сообщил, что неопознанное воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому двигался пассажирский лайнер авиакомпании "Аврора". И хотя позднее агентству РТ представители "Авроры" довольно резко опровергли информацию, назвав ее "чушью", новость о чуть было не случившемся столкновении растиражировали все ведущие сми. 

Astv.ru сумело получить комментарий эксперта, который утверждает, что сообщение об инциденте в небе над Курилами не имеет под собой никаких оснований. 

- Иностранный самолет действительно пролетал в то время над островами, но заявление о том, что движение было несанкционированно, это полная ерунда - борт летел по выделенному коридору, - утверждает эксперт. - История о возможном столкновении и экстренном снижении высосана из пальца - воздушные суда находились на значительном удалении друг от друга, между ними даже не было визуального контакта. Зачем было раздувать из рядовой ситуации сенсацию,  мне не понятно. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:22 +9
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Комментарии
vladsakh
Написано вчера, в 11:37
Иногда написаное на заборе, гораздо правдивее чем в СМИ.
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+7
NNS41148
Написано вчера, в 11:59
vladsakh, тут два возможных варианта:или не чего не было,и это полная чушь или было, и самолёт США,других натовских тут быть не может и теперь в ожидании снятия санкций от Трампа, пытаются скрыть информацию.
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+2
vladsakh
Написано вчера, в 16:15
NNS41148, Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Контора пишет - бумага терпит.
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+4
Ярославчик
Написано вчера, в 11:40
Главное выдать новость, а правда это или нет уже никого не волнует. Мне с Калининграда друзья пишут, спрашивают про это событие.
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+9
евгений
Написано вчера, в 13:38
Ярославчик, Сразу было понятно что это набор букв, а не новость. 1. Есть 3? зоны полётов-разрешённая, разрешённая после запроса и закрытая. В закрытой что мог делать наш самолёт?, вывод-чужой самолёт летел официально, зона открыта для полётов. 2. Куда ночью(ночью???) мог лететь наш борт, они и днём летают на Курилы проблемно. 3. Куда, после создания опасной(по нашей версии) ситуации делся самолёт НАТО? Одни вопросы, без ответов. Зато прославились, дали новость на всю страну.
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+7
lvista
Написано вчера, в 15:50
евгений, все верно...
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+3
Online
VULKAN Online
Написано вчера, в 11:53
Дыма без огня не бывает...
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+5
евгений
Написано вчера, в 11:57
VULKAN, Бывает.
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+4
Online
VULKAN Online
Написано вчера, в 12:00
евгений, Не знала о такой версии...
Можно об этом по подробнее?
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+2
евгений
Написано вчера, в 12:17
VULKAN, TiCl4 + 2 H2O = TiO2 + 4 HCl-армейская дымовая шашка.
или если сухой лёд бросить в воду
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+7
Еще 4 комментария
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 11:53
Вот так, много шума из ничего. А многие не будут заморачиваться поиском опровержений, просто примут на веру и преисполнятся негодования и страха - как же, НАТО обнаглело! Пропагандистская машина в действии.
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+9
евгений
Написано вчера, в 11:57
НюНик_просто_Анна, О чем и говорил я вчера.
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+4
Дядя_Федор
Написано вчера, в 11:59
НюНик_просто_Анна, это не пропаганда....это мусор в голове. )))
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 14:03
Дядя_Федор, незаметно ставший пропагандой)))
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+4
Еще 3 комментария
Добрый человек
Написано вчера, в 12:23
Вот так,летай потом за пивом,шухер поднимут....
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+2
yogan
Написано вчера, в 13:22
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 14:07 Отредактированно вчера, в 20:06
yogan, все из того же источника. Официального подтверждения нет.
Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам. (с)
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+4
yogan
Написано вчера, в 13:25
И всеже самолет НАТО был.....
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+1
Nektos
Написано вчера, в 14:06
Вобщем вывод такой, что сами люди должны для себя делать выводы
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+1
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 14:33
теперь будем мусолить целый месяц...
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+3
lvista
Написано вчера, в 15:55
Ну вот! Я так и подумала, что брехня!!! А осадочек то остался
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+5
vladsakh
Написано вчера, в 16:27
Ждем новых версий со стороны НАТО и Ангийских учёных.
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+2
Владимир К
Написано вчера, в 18:07
vladsakh, Британских! ученых...
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+2
freeshoter
Написано вчера, в 17:59
У нас есть специальные бабки приподъездные , которые очень рады разносить высосанные из пальца новости !!!
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+2
Владимир К
Написано вчера, в 18:01 Отредактированно вчера, в 18:02
"История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего" ©
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+6
laskotka
Написано вчера, в 18:05
опять новогодняя шутка, господа..
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 20:06
У нас ежедневно летают. Внаглую.
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+2
евгений
Написано вчера, в 20:13
Балтийская Килька, Рогатку купи, сбивать их уже пора.
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 20:14
евгений, Пусть профи сбивают. Им за это платят)
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+2
евгений
Написано вчера, в 20:16
Балтийская Килька, Но ты Советский человек, надо помочь, а то вся наша ПВО(ни кому не говори это в.тайна) сейчас в Сирии.
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+2
Еще 1 комментарий
Crysis
Написано вчера, в 22:40
сбить его нахрен надо было, а потом уже после праздничков спокойно и не спеша разобраться, кто, зачем и откуда
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+1
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