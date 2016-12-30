История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт
Ситуация была абсолютно штатная и не угрожала борту "Авроры"
История с возможным столкновением самолета "Авроры" и НАТOвского борта в небе над Курилами раздута из ничего - сообщил astv.ru эксперт.
Напомним, что вчера, 5 января агентство "Интерфакс" распространило информацию о том, что пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы экстренно снизился, чтобы избежать столкновения с иностранным, предположительно, военным самолетом. Собеседник агентства сообщил, что неопознанное воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому двигался пассажирский лайнер авиакомпании "Аврора". И хотя позднее агентству РТ представители "Авроры" довольно резко опровергли информацию, назвав ее "чушью", новость о чуть было не случившемся столкновении растиражировали все ведущие сми.
Astv.ru сумело получить комментарий эксперта, который утверждает, что сообщение об инциденте в небе над Курилами не имеет под собой никаких оснований.
- Иностранный самолет действительно пролетал в то время над островами, но заявление о том, что движение было несанкционированно, это полная ерунда - борт летел по выделенному коридору, - утверждает эксперт. - История о возможном столкновении и экстренном снижении высосана из пальца - воздушные суда находились на значительном удалении друг от друга, между ними даже не было визуального контакта. Зачем было раздувать из рядовой ситуации сенсацию, мне не понятно.
Можно об этом по подробнее?
или если сухой лёд бросить в воду
Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам. (с)