История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт

История с возможным столкновением самолета "Авроры" и НАТOвского борта в небе над Курилами раздута из ничего - сообщил astv.ru эксперт.

Напомним, что вчера, 5 января агентство "Интерфакс" распространило информацию о том, что пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы экстренно снизился, чтобы избежать столкновения с иностранным, предположительно, военным самолетом. Собеседник агентства сообщил, что неопознанное воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому двигался пассажирский лайнер авиакомпании "Аврора". И хотя позднее агентству РТ представители "Авроры" довольно резко опровергли информацию, назвав ее "чушью", новость о чуть было не случившемся столкновении растиражировали все ведущие сми.

Astv.ru сумело получить комментарий эксперта, который утверждает, что сообщение об инциденте в небе над Курилами не имеет под собой никаких оснований.

- Иностранный самолет действительно пролетал в то время над островами, но заявление о том, что движение было несанкционированно, это полная ерунда - борт летел по выделенному коридору, - утверждает эксперт. - История о возможном столкновении и экстренном снижении высосана из пальца - воздушные суда находились на значительном удалении друг от друга, между ними даже не было визуального контакта. Зачем было раздувать из рядовой ситуации сенсацию, мне не понятно.