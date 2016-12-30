Сахалинец стал лидером дальневосточного турнира по шахматам

5 января сыграны партии пятого тура IV Дальневосточного турнира по шахматам памяти Тиграна Петросяна. Константин Сек из областного центра одержал пятую победу подряд, и теперь он опережает ближайших преследователей на одно очко, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

В центральной партии тура Олег Рычков (белые) и Константин Сек разыграли Испанскую партию. Белым не удалось добиться дебютного преимущества. Более того, когда с доски исчезли ферзи, уже черные получили перспективную позицию в эндшпиле. Белым нужно было играть предельно точно, чтобы добиться ничьей, но сделать этого им не удалось.

Данила Сутормин белыми переиграл Сергея Габрусева. Уже в дебюте (вариант дракона сицилианской защиты) белые получили небольшое позиционное преимущество. Постепенно накапливая его, они довели партию до победы.

Алексей Романов (белые) довольно неожиданно разыграл Венскую партию против Виталия И. Уже на 12 ходу черные выиграли пешку после маневра коня. Белые, потеряв право на рокировку, попытались эвакуировать короля на ферзевый фланг. Но и там монарх не нашел надежного пристанища. После жертвы слона на 21 ходу, черные активизировали свои тяжелые фигуры, вскрыли позицию белых и вынудили их сдаться.

Положение лидеров:

1. Константин Сек – 5 очков.

2-4. Данила Сутормин, Олег Рычков, Виталий И – по 4 очка.

5-8. Роман Тихонов, Расул Мусаев, Артем Постников – по 3,5 очка.

9-14. Алексей Романов, Вячеслав Тимохин, Сергей Габрусев, Денис Син, Владимир Юрьев – по 3 очка.

Наиболее интересные партии 6 тура: