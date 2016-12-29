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Серийного грабителя задержали в Южно-Сахалинске

Серийного грабителя задержали в Южно-Сахалинске

Ранее он попадал в поле зрения полиции и имеет судимость

Сахалинские полицейские задержали 26 летнего мужчину, подозреваемого в нескольких грабежах и иных преступлениях, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
 
Известно, что в октябре минувшего года подозреваемый познакомился с жителем областного центра. Во время застолья возник конфликт, в результате которого злоумышленник ударил новоиспеченного знакомого, забрал у него телефон, а также сумку с продуктами и скрылся.
 
В декабре прошлого года задержанный на одной из улиц Южно-Сахалинска подбежал к женщине и попытался выдернуть у нее сумку, пострадавшая упала на землю и сломала себе руку. Сумку злоумышленник отобрал и сбежал.
 
Кроме упомянутых случаев гражданин подозревается в еще нескольких преступлениях. Ранее он попадал в поле зрения полиции и отбывал наказание в местах лишения свободы.
 
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:03 +1
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 17:22
И вернулся в дом родной, теперь будет другой сериал.
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+1
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 17:30
vladsakh, И вернулся в дом родной, теперь будет там " герой".
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+2
serega81
Написано сегодня, в 17:57
Отмороженный
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+2
nikolayppu
Написано сегодня, в 18:18
26 лет! Работать по честному не пробовал. На Колыму его надо, пусть хоть как то оправдывает свое существование.
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+2
alex8665
Написано сегодня, в 18:32
ну за "дернуть сумку" он там точно ответит!!!100%
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 20:48
alex8665,
теперь долго без бабы будет,дёргать придётся по ночам кой чего другое..)))
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 20:48
Отдать Лаврэнтию.
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0
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