Серийного грабителя задержали в Южно-Сахалинске

Ранее он попадал в поле зрения полиции и имеет судимость

Сахалинские полицейские задержали 26 летнего мужчину, подозреваемого в нескольких грабежах и иных преступлениях, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

Известно, что в октябре минувшего года подозреваемый познакомился с жителем областного центра. Во время застолья возник конфликт, в результате которого злоумышленник ударил новоиспеченного знакомого, забрал у него телефон, а также сумку с продуктами и скрылся.

В декабре прошлого года задержанный на одной из улиц Южно-Сахалинска подбежал к женщине и попытался выдернуть у нее сумку, пострадавшая упала на землю и сломала себе руку. Сумку злоумышленник отобрал и сбежал.

Кроме упомянутых случаев гражданин подозревается в еще нескольких преступлениях. Ранее он попадал в поле зрения полиции и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.