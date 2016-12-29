фото очевидцев
Три автомобиля столкнулись на окраине Южно-Сахалинска
Авария произошла возле городской свалки
ДТП произошло сегодня, 5 января в двенадцатом часу дня на окраине Южно-Сахалинска, возле городской свалки.
Там столкнулись Toyota Vitz, Toyota Noah и небольшой грузовик.
Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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3 Три автомобиля столкнулись на окраине Южно-Сахалинска
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 17:23
Поспешил - гайцов посмешил.
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lakostochka
Написано сегодня, в 18:35 Отредактированно сегодня, в 18:36
Как же мне нравится, как новости обзывают.... Неуправляемая тойота, малолитражка и грузовик, на окраине...
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Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:36
Заметила: многие, только проехав мост перед поворотом на психдиспансер, резко набирают скорость. Начинают обгонять, хотя там совсем рядом непросматриваемый крутой поворот. Ну, и вот... Вероятно, тот случай.
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