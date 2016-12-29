Три автомобиля столкнулись на окраине Южно-Сахалинска

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 5 января в двенадцатом часу дня на окраине Южно-Сахалинска, возле городской свалки.

Там столкнулись Toyota Vitz, Toyota Noah и небольшой грузовик.

Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.