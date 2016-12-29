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Неуправляемая Toyota врезалась в здание в Корсакове
фото очевидцев

Неуправляемая Toyota врезалась в здание в Корсакове

Водителя в это время в салоне не было

ДТП произошло сегодня днем, 5 января в Корсакове на улице Краснофлотской, 25/1.

По словам очевидцев, Toyota Corona Premio скатилась с горки и врезалась в здание, в котором находится магазин. Во время происшествия водителя иномарки не было в салоне. Вернувшись к машине, он не обнаружил ее на месте парковки.

Повреждения получили автомобиль и здание, люди не пострадали.

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Неуправляемая Toyota врезалась в здание в Корсакове, Фото: 1
Неуправляемая Toyota врезалась в здание в Корсакове, Фото: 2
Неуправляемая Toyota врезалась в здание в Корсакове, Фото: 3
Неуправляемая Toyota врезалась в здание в Корсакове
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:35 +1
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Комментарии
lakostochka
Написано сегодня, в 18:17
Тойона психанула и решила сбежать от хозяина. Да силы не подрасчитала!
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+2
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 18:35
Долго по магазину, хозяин ходил. Это магазин Орбита.
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:39
Там сплошные горки, неисправность ручного тормоза, уклон - и машинка "сбежала". Хозяину не позавидуешь, растяпе...
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+4
Ярославчик
Написано сегодня, в 18:50
Нифига...хорошо, что на дорогу не скатилась.
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+4
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