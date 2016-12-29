фото очевидцев
Неуправляемая Toyota врезалась в здание в Корсакове
Водителя в это время в салоне не было
ДТП произошло сегодня днем, 5 января в Корсакове на улице Краснофлотской, 25/1.
По словам очевидцев, Toyota Corona Premio скатилась с горки и врезалась в здание, в котором находится магазин. Во время происшествия водителя иномарки не было в салоне. Вернувшись к машине, он не обнаружил ее на месте парковки.
Повреждения получили автомобиль и здание, люди не пострадали.
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3 Неуправляемая Toyota врезалась в здание в Корсакове
Комментарии
lakostochka
Написано сегодня, в 18:17
Тойона психанула и решила сбежать от хозяина. Да силы не подрасчитала!
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+2
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Хронос Online
Написано сегодня, в 18:35
Долго по магазину, хозяин ходил. Это магазин Орбита.
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0
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:39
Там сплошные горки, неисправность ручного тормоза, уклон - и машинка "сбежала". Хозяину не позавидуешь, растяпе...
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+4
Ярославчик
Написано сегодня, в 18:50
Нифига...хорошо, что на дорогу не скатилась.
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+4