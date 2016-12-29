Неуправляемая Toyota врезалась в здание в Корсакове

фото очевидцев

Водителя в это время в салоне не было

ДТП произошло сегодня днем, 5 января в Корсакове на улице Краснофлотской, 25/1.

По словам очевидцев, Toyota Corona Premio скатилась с горки и врезалась в здание, в котором находится магазин. Во время происшествия водителя иномарки не было в салоне. Вернувшись к машине, он не обнаружил ее на месте парковки.

Повреждения получили автомобиль и здание, люди не пострадали.