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Две пожарные части тушили горящий мебельный склад в Южно-Сахалинске

Две пожарные части тушили горящий мебельный склад в Южно-Сахалинске

Изнутри помещение выгорело наполовину

Сегодня, 3 января примерно в 13:25 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступила информация о том, что на переулке Белорусском, 14 горит мебельный склад.
 
На место происшествия выезжали 2 автоцистерны первой пожарной части, одна - пятой пожарной части Южно-Сахалинска, 15 человек личного состава.                              
По словам очевидцев, чтобы попасть внутрь горящего склада, пожарным пришлось бензорезом срезать петли дверей.                        
 
Склад изнутри выгорел наполовину - огнем пройдено около 300 кв. метров площади строения. Сгорело много комплектующих для сборки мебели и различная фурнитура.                        
            
Пожар был ликвидирован примерно в два часа дня. Обстоятельства уточняются.
 
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 18:03 +1
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Комментарии
serega81
Написано вчера, в 18:27
Год огненного петуха начался....
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−2
V_Viktoria
Написано вчера, в 19:18
serega81, люди всегда связь какую ни будь найдут, то високосный год, то год огненного петуха
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−1
NNS41148
Написано вчера, в 22:20
serega81, вообще то он начнётся позже,т.к. он по лунному календаря считается.
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+2
serega81
Написано вчера, в 22:33
NNS41148, просто пожаров много за последние дни,не хорошо как то....
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0
Firemarshal
Написано вчера, в 18:36
Красавцы, за 35 минут срезали петли и ликвидировали пожар на площади 300 м кв.! Ох уж эти показатели оперативного реагирования

С Новым годом, парни! Сухих рукавов!
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+4
Добрый человек
Написано вчера, в 21:16
да уж...убыток....
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0
Online
Н_а_т_к_а. Online
Написано вчера, в 22:29
В каком то магазине скоро цены на мебель станут ещё выше...
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0
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