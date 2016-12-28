Две пожарные части тушили горящий мебельный склад в Южно-Сахалинске

Сегодня, 3 января примерно в 13:25 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступила информация о том, что на переулке Белорусском, 14 горит мебельный склад.

На место происшествия выезжали 2 автоцистерны первой пожарной части, одна - пятой пожарной части Южно-Сахалинска, 15 человек личного состава.

По словам очевидцев, чтобы попасть внутрь горящего склада, пожарным пришлось бензорезом срезать петли дверей.

Склад изнутри выгорел наполовину - огнем пройдено около 300 кв. метров площади строения. Сгорело много комплектующих для сборки мебели и различная фурнитура.

Пожар был ликвидирован примерно в два часа дня. Обстоятельства уточняются.