Восемь десятков медалей завоевали за декабрь воспитанники сахалинской федерации самбо и дзюдо
Они отличились на городских, областных, дальневосточных и международных соревнованиях
В декабре 2016 года воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо» завоевали 80 медалей всех достоинств. Они отличились на городских, областных, дальневосточных и международных соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства.спорта Сахалинской области.
Борцы вольного стиля успешно выступили на областных турнирах в Корсакове и пгт. Ноглики. Самбисты взошли на пьедестал почета чемпионата и первенства ДФО во Владивостоке, а также областном турнире в Южно-Сахалинске. Дзюдоисты порадовали своих наставников наградами международных соревнований в Улан-Удэ и двух турниров в островной столице (личный и командный).
Вольная борьба
Золото – традиционный региональный турнир в пгт. Ноглики, посвященный памяти тренера-преподавателя Михаила Кучерова (Сергей Муромцев).
Золото – открытое первенство Корсаковского городского округа (Фарида Азизова).
Дзюдо
Золото - открытое первенство «ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» в Улан-Удэ (Иван Урусов).
Золото - открытое первенство «ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» в Улан-Удэ (Иван Имайкин).
Бронза - открытое первенство «ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» в Улан-Удэ (Сергей Румянцев).
Бронза (открытое командное первенство МБОУ «Кадетская школа» г. Южно-Сахалинска)
16 золотых + 13 серебряных + 17 бронзовых (традиционный Новогодний турнир среди младших юношей).
Самбо
Золото – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Мурат Буклов).
Золото – первенство ДФО среди девушек в г. Владивосток (Софья Мирошниченко).
Серебро – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Артем Кубеков).
Серебро – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Асель Бекбосун).
Бронза – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Клара Боркошова).
Бронза – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Александр Ярков).
10 золотых + 7 серебряных + 5 бронзовых (традиционный XVII открытый личный турнир по борьбе самбо среди юношей и мужчин, посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей).
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Комментарии
Veronika1211
Написано вчера, в 18:35
МОЛОДЦЫ!
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