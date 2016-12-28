Восемь десятков медалей завоевали за декабрь воспитанники сахалинской федерации самбо и дзюдо

Они отличились на городских, областных, дальневосточных и международных соревнованиях

В декабре 2016 года воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо» завоевали 80 медалей всех достоинств. Они отличились на городских, областных, дальневосточных и международных соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства.спорта Сахалинской области.

Борцы вольного стиля успешно выступили на областных турнирах в Корсакове и пгт. Ноглики. Самбисты взошли на пьедестал почета чемпионата и первенства ДФО во Владивостоке, а также областном турнире в Южно-Сахалинске. Дзюдоисты порадовали своих наставников наградами международных соревнований в Улан-Удэ и двух турниров в островной столице (личный и командный).

Вольная борьба

Золото – традиционный региональный турнир в пгт. Ноглики, посвященный памяти тренера-преподавателя Михаила Кучерова (Сергей Муромцев).

Золото – открытое первенство Корсаковского городского округа (Фарида Азизова).

Дзюдо

Золото - открытое первенство «ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» в Улан-Удэ (Иван Урусов).

Золото - открытое первенство «ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» в Улан-Удэ (Иван Имайкин).

Бронза - открытое первенство «ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» в Улан-Удэ (Сергей Румянцев).

Бронза (открытое командное первенство МБОУ «Кадетская школа» г. Южно-Сахалинска)

16 золотых + 13 серебряных + 17 бронзовых (традиционный Новогодний турнир среди младших юношей).

Самбо

Золото – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Мурат Буклов).

Золото – первенство ДФО среди девушек в г. Владивосток (Софья Мирошниченко).

Серебро – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Артем Кубеков).

Серебро – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Асель Бекбосун).

Бронза – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Клара Боркошова).

Бронза – чемпионат ДФО по самбо в г. Владивосток (Александр Ярков).

10 золотых + 7 серебряных + 5 бронзовых (традиционный XVII открытый личный турнир по борьбе самбо среди юношей и мужчин, посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей).