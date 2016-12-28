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Житель Корсакова «подарил» себе на Новый год уголовное дело

Житель Корсакова «подарил» себе на Новый год уголовное дело

Он украл из чужой квартиры украшения на 50 тысяч рублей

Утром 1 января в полицию Корсакова обратилась за помощью 69-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

Пенсионерка рассказала, что несколькими часами ранее, пока ее не было дома, кто-то выбил дверь ее квартиры и похитил личное имущество. Добычей злоумышленника стали ювелирные изделия стоимостью 50 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили на месте отпечатки пальцев рук, а также опросили соседей и других свидетелей кражи. По горячим следам установили личность подозреваемого, задержали его для дальнейшего разбирательства.

Как было установлено, хищение совершил 34-летний местный житель. К моменту задержания злоумышленник избавился от похищенного.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:08 +1
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Комментарии
Vladis
Написано вчера, в 18:23
Идиота " кусог "
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0
AX9566
Написано вчера, в 18:46
С новым годом, с новым сроком!)))
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+5
VULKAN
Написано вчера, в 19:27


Как прочитаешь новости, в голову приходит мысль: не жизнь у нас, а просто - малина...
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+1
serega81
Написано вчера, в 20:30
Одним придурком в городе меньше
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+1
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано вчера, в 21:06
Год новый! Проблемы старые..(((
Вот бы, новый год наступил и преступности не стало!!!
Ещё один и пьяных за рулём как не бывало!!!
В следующем нет пропавших.....
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+3
Ptijka1
Написано вчера, в 23:01
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, да здорово было бы. я бы тоже так хотела
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0
Добрый человек
Написано вчера, в 21:15
Мерзко красть у пенсионеров....урод...в 34 не может заработать...
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0
senchick
Написано вчера, в 21:15
"Житель Корсакова «подарил» себе на Новый год уголовное дело", - сам себе не подаришь, - никто не подарит))))
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+1
индиго
Написано вчера, в 22:08
Хорошо что нашли.
Ну а так, еще раз убеждаюсь, что надо сигнализацию ставить на квартиру. Благо сейчас охранных контор много, выбор есть.
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0
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