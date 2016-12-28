Житель Корсакова «подарил» себе на Новый год уголовное дело
Он украл из чужой квартиры украшения на 50 тысяч рублей
Утром 1 января в полицию Корсакова обратилась за помощью 69-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
Пенсионерка рассказала, что несколькими часами ранее, пока ее не было дома, кто-то выбил дверь ее квартиры и похитил личное имущество. Добычей злоумышленника стали ювелирные изделия стоимостью 50 тысяч рублей.
Полицейские обнаружили на месте отпечатки пальцев рук, а также опросили соседей и других свидетелей кражи. По горячим следам установили личность подозреваемого, задержали его для дальнейшего разбирательства.
Как было установлено, хищение совершил 34-летний местный житель. К моменту задержания злоумышленник избавился от похищенного.
Как прочитаешь новости, в голову приходит мысль: не жизнь у нас, а просто - малина...
Вот бы, новый год наступил и преступности не стало!!!
Ещё один и пьяных за рулём как не бывало!!!
В следующем нет пропавших.....
Ну а так, еще раз убеждаюсь, что надо сигнализацию ставить на квартиру. Благо сейчас охранных контор много, выбор есть.