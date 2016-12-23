Экшен-камеру GоPro могут выиграть сахалинцы в новом году
В областной столице стартует "декада спорта и здоровья"
Уже традиционно, со 2 января в Сахалинской области стартует декада спорта и здоровья 2017 года. В течение праздничной недели во всех муниципальных образованиях области пройдут спортивно-массов
Начиная с первых дней нового года, и в последующем каждую субботу во всех районах Сахалинской области будут работать бесплатные прокаты лыж и сопутствующего инвентаря.
В областном центре прокаты будут действовать в спортивной школе зимних видов спорта по улице Горького, 7/1 и по улице Венская,5.
2 января на лыжной базе "Спартак" начнется "СпортКвест".
"В этот раз это не просто декада спорта и здоровья. Соревнования пройдут в виде "СпортКвеста", в котором смогут принять участие все желающие, и при этом получить памятные и дорогостоящие подарки", - отмечают в министерстве спорта.
Первым из них станет лыжный забег. Его участники смогут получить сертификат от магазина "СКИМИР", детский и взрослый комплект лыж, экипировку. Согреться участникам помогут солдатская каша, горячий чай и безалкогольный глинтвейн.
Напомним, что лыжный массовый забег проходит в рамках "Декады спорта и здоровья". Главный приз спортквеста - экшен-камера GоPro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт "Горный воздух", который разыграют 15 января на спортивно-турист
"Соревнования рассчитаны на любителей, людей без особой спортивной подготовки. Веселые старты, эстафеты, игры. Вступить в "СпортКвест" можно в любой момент, не обязательно со 2 января", - рассказывают в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики.
Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза. Остальные участники смогут получить поощрительные призы - аксессуары для телефонов от "Мегафона", абонементы в тренажерный зал "Арена", "Word Class", билеты в кино от киноконцертного зала "Октябрь", сертификат на посещение японского ресторана "Хоккайдо", продуктовая корзина от магазина "Первый", а также сладкие призы.
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Всего на территории Сахалинской области пройдет около 40 спортивных мероприятий. Расписание опубликовано на сайте министерства спорта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 67-10-47.