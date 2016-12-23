новости
новости
Регистрация
Экшен-камеру GоPro могут выиграть сахалинцы в новом году

Экшен-камеру GоPro могут выиграть сахалинцы в новом году

В областной столице стартует "декада спорта и здоровья"

Уже традиционно, со 2 января в Сахалинской области стартует декада спорта и здоровья 2017 года. В течение праздничной недели во всех муниципальных образованиях области пройдут спортивно-массовые мероприятия, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Начиная с первых дней нового года, и в последующем каждую субботу во всех районах Сахалинской области будут работать бесплатные прокаты лыж и сопутствующего инвентаря.

В областном центре прокаты будут действовать в спортивной школе зимних видов спорта по улице Горького, 7/1 и по улице Венская,5.

2 января на лыжной базе "Спартак" начнется "СпортКвест".

"В этот раз это не просто декада спорта и здоровья. Соревнования пройдут в виде "СпортКвеста", в котором смогут принять участие все желающие, и при этом получить памятные и дорогостоящие подарки", - отмечают в министерстве спорта.

Первым из них станет лыжный забег. Его участники смогут получить сертификат от магазина "СКИМИР", детский и взрослый комплект лыж, экипировку. Согреться участникам помогут солдатская каша, горячий чай и безалкогольный глинтвейн.

Напомним, что лыжный массовый забег проходит в рамках "Декады спорта и здоровья". Главный приз спортквеста - экшен-камера GоPro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт "Горный воздух", который разыграют 15 января на спортивно-туристическом комплексе. Каждый игрок получит именную карточку, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых мероприятиях, проводимых в рамках Декады спорта и здоровья. Отметки проставляются каждый день, непосредственно после окончания каждого состязания. Регистрироваться заранее не нужно. Старты будут проходить на территории подведомственных учреждения министерства спорта: школа зимних видов спорта (лыжная база), ВЦ "Сахалин", ДС "Кристалл", СТК "Горный воздух", школа летних видов спорта (Стадион "Спартак").

"Соревнования рассчитаны на любителей, людей без особой спортивной подготовки. Веселые старты, эстафеты, игры. Вступить в "СпортКвест" можно в любой момент, не обязательно со 2 января", - рассказывают в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики.

Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза. Остальные участники смогут получить поощрительные призы - аксессуары для телефонов от "Мегафона", абонементы в тренажерный зал "Арена", "Word Class", билеты в кино от киноконцертного зала "Октябрь", сертификат на посещение японского ресторана "Хоккайдо", продуктовая корзина от магазина "Первый", а также сладкие призы.

"Регистрироваться заранее не нужно. Именные карточки можно будет получить прямо перед каждым стартом. На месте будут дежурить волонтеры, они всегда подскажут и направят", - добавляют в пресс-службе регионального минспорта.

Всего на территории Сахалинской области пройдет около 40 спортивных мероприятий. Расписание опубликовано на сайте министерства спорта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 67-10-47.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:15 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
декада спорта и здоровья
Популярное на ASTV
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Около двух тысяч юных сахалинцев посетили клоуны-доктора
Около двух тысяч юных сахалинцев посетили клоуны-доктора
Микроавтобус загорелся в Южно-Сахалинске
Микроавтобус загорелся в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru