Экшен-камеру GоPro могут выиграть сахалинцы в новом году

Уже традиционно, со 2 января в Сахалинской области стартует декада спорта и здоровья 2017 года. В течение праздничной недели во всех муниципальных образованиях области пройдут спортивно-массов ые мероприятия, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Начиная с первых дней нового года, и в последующем каждую субботу во всех районах Сахалинской области будут работать бесплатные прокаты лыж и сопутствующего инвентаря.

В областном центре прокаты будут действовать в спортивной школе зимних видов спорта по улице Горького, 7/1 и по улице Венская,5.

2 января на лыжной базе "Спартак" начнется "СпортКвест".

"В этот раз это не просто декада спорта и здоровья. Соревнования пройдут в виде "СпортКвеста", в котором смогут принять участие все желающие, и при этом получить памятные и дорогостоящие подарки", - отмечают в министерстве спорта.

Первым из них станет лыжный забег. Его участники смогут получить сертификат от магазина "СКИМИР", детский и взрослый комплект лыж, экипировку. Согреться участникам помогут солдатская каша, горячий чай и безалкогольный глинтвейн.

Напомним, что лыжный массовый забег проходит в рамках "Декады спорта и здоровья". Главный приз спортквеста - экшен-камера GоPro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт "Горный воздух", который разыграют 15 января на спортивно-турист ическом комплексе. Каждый игрок получит именную карточку, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых мероприятиях, проводимых в рамках Декады спорта и здоровья. Отметки проставляются каждый день, непосредственно после окончания каждого состязания. Регистрироваться заранее не нужно. Старты будут проходить на территории подведомственных учреждения министерства спорта: школа зимних видов спорта (лыжная база), ВЦ "Сахалин", ДС "Кристалл", СТК "Горный воздух", школа летних видов спорта (Стадион "Спартак").

"Соревнования рассчитаны на любителей, людей без особой спортивной подготовки. Веселые старты, эстафеты, игры. Вступить в "СпортКвест" можно в любой момент, не обязательно со 2 января", - рассказывают в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики.

Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза. Остальные участники смогут получить поощрительные призы - аксессуары для телефонов от "Мегафона", абонементы в тренажерный зал "Арена", "Word Class", билеты в кино от киноконцертного зала "Октябрь", сертификат на посещение японского ресторана "Хоккайдо", продуктовая корзина от магазина "Первый", а также сладкие призы.

"Регистрироватьс я заранее не нужно. Именные карточки можно будет получить прямо перед каждым стартом. На месте будут дежурить волонтеры, они всегда подскажут и направят", - добавляют в пресс-службе регионального минспорта.

Всего на территории Сахалинской области пройдет около 40 спортивных мероприятий. Расписание опубликовано на сайте министерства спорта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 67-10-47.